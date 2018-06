Belen e Iannone a Ibiza insieme: crisi superata VIDEO

Belen e Iannone stanno ancora insieme: weekend d’amore a Ibiza

Continua la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. A quanto pare i due hanno superato la presunta crisi che si vociferava da giorni. La coppia ha trascorso il recente weekend a Ibiza. La showgirl argentina ha approfittato della pausa di Balalaika (il programma tornerà in tv sabato 30 giugno) per godersi qualche giorno di sole e mare. Ad accompagnarla il pilota di Motogp che, come sempre, con grandi piccoli gesti ha mostrato tutto il suo amore alla sud americana. Alle Baleari Belen e Iannone sono stati avvistati a Liò, celebre locale di Ibiza insieme ad alcuni amici e a Jeremias Rodriguez. La fanpage Instagram della Rodriguez – Io sto con Belen – ha pubblicato alcuni video (che potete vedere in basso) della serata. Una serata dove Belen e Andrea Iannone sono apparsi complici e uniti, segno che la loro storia è più che mai forte e salda.

Belen Rodrigue ritrova il sorriso con Andrea Iannone

Ma non è finita qui perché Belen Rodriguez ha ripreso a pubblicare sul suo profilo Instagram scatti e video con Andrea Iannone. In particolare la sorella di Cecilia ha postato una storia di Instagram nella quale si fa sventolare dal fidanzato, come una regina d’altri tempi. Una story simpatica che sottolinea ancora una volta l’intesa che c’è tra Belen e Iannone.