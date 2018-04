Belen: il dolce gesto per Stefano durante la diretta dell’Isola

Belen Rodriguez, la foto di Stefano De Martino che sorprende i fan: bellissimo gesto d’amore per Santiago

Oggi è il compleanno di Santiago De Martino. Il piccolino bambino compie ben 5 anni e sua mamma Belen Rodriguez gli ha organizzato una bellissima festa. Circondato dai suoi amichetti e i suoi cari, il bambino ha trascorso una magnifica giornata. A causa del suo impegno da inviato dell’Isola dei Famosi, papà Stefano non ha potuto prendere parte ai festeggiamenti. Ovviamente, il ballerino non si è scordato di questo giorno così speciale. Dopo aver postato una dolce foto sul suo profilo Instagram, l’uomo si è lasciato andare anche ad un tenero gesto in diretta tv. Proprio all’inizio della puntata condotta da Alessia Marcuzzi, De Martino ha colto l’occasione per inviare un messaggio al suo amato.

Stefano De Martino, auguri a Santiago in diretta tv all’Isola: il gesto di Belen

Su una lavagnetta, Stefano ha scritto: “Auguri Santi!” Il ballerino ha accompagnato queste due semplici parole con un dolce cuore rosso. Lo sguardo di De Martino è apparso a tutti un po’ triste. Senza dubbio, l’inviato dell’Isola avrebbe preferito poter correre dal suo bambino e festeggiare insieme i suoi cinque anni. In ogni caso, già a Verissimo da Silvia Toffanin, l’ex di Belen ha dichiarato di avere intenzione di recuperare tutto il tempo perso in questi mesi. A sorprendere i fan ci ha pensato anche la Rodriguez. La showgirl argentina si è infatti lasciata andare ad un bellissimo e dolcissimo gesto nei confronti del suo ex marito, nonché padre di suoi figlio.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino uniti per il quinto compleanno di Santiago

Sulle Instagram Story di Belen è apparsa la foto di Stefano con la lavagnetta in mano. A quanto pare, l’argentina ha cercato di rendere partecipe De Martino nel migliore dei modi. E ancora una volta, l’ex coppia dimostra come è possibile mettere da parte i rancori per amore dei proprio bambini.