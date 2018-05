Belen e Corona si rivedono, Silvia Provvedi rompe il silenzio: lo sfogo

Silvia Provvedi rompe il silenzio: la sua reazione dopo aver visto le immagini di Fabrizio Corona e Belen Rodriguez insieme

La notizia relativa al riavvicinamento avvenuto tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez ha fatto molto scalpore in queste settimane. Gli articoli di gossip, inoltre, hanno inevitabilmente coinvolto anche i loro attuali compagni, ovvero Silvia Provvedi e Andrea Iannone. Se quest’ultimo, però, ha dimostrato di non dare particolarmente peso a tutto ciò (almeno pubblicamente) la stessa cosa, al momento, non si può dire della Provvedi. La cantante avrebbe infatti lasciato Corona, e oggi molti sembrerebbero quelli pronti a scommettere che sia stata proprio Belen a spingerla a fare questo passo. Ma è andata veramente cosi? In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, a tal proposito, Silvia Provvedi si è lasciata andare in un lungo sfogo, raccontando al giornale la sua personale versione dei fatti. Prima di pubblicare le immagini esclusive dell’incontro avvenuto tra Fabrizio Corona e Belen il team di Chi ha voluto mostrare a Silvia Provvedi (in anteprima) le foto scattate in quell’occasione. Le reazione di quest’ultima? C’ha pensato il giornale a raccontarla nell’ultimo numero uscito questa settimana.

Silvia Provvedi: Belen e Fabrizio insieme? “Trovo poco buon gusto in queste foto”

“Trovo poco buon gusto in queste foto” ha dichiarato Silvia Provvedi a Chi “Tutta Italia vedrà il mio compagno avvinghiato alla sua ex. Bella immagine. Io non ce l’ho con lei però questa saga degli ex, personalmente, mi ha stufato”. In merito all’incontro “segreto” tra Belen e Corona Silvia ha inoltre detto: “Io nemmeno lo sapevo di questi aperitivi, l’ho scoperto […] Ma se devo essere sincere Belen Rodriguez non è e non sarà mai per me un problema. Il mio problema si chiama Fabrizio Corona”. “Da quando Fabrizio è uscito (dal carcere ndr) nulla è andato come la mia testa ha immaginato” ha dichiarato durante l’intervista la Provedi “Non posso perdonare il suo egoismo nel voler cancellare la mia vita”.

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi: matrimonio saltato? “Oggi ci sono problemi da risolvere”

Tra lei e Corona, spiega Silvia, le cose andavano male già prima del riavvicinamento con Belen. Il matrimonio? “Ci credo molto meno. Sono cresciuta molto e Fabrizio non lo vuole capire. Oggi ci sono problemi da risolvere. Spero che Fabrizio ritrovi il senno altrimenti la porta di casa sarà sempre aperta per andare via”. Prima di concludere, in fine, la Provvedi ha poi commentato un’altra volta l’incontro Corona con Belen. “Il problema non sono queste foto, loro che saltellano con uno snack in mano. Che saltellassero tutta la vita” ha detto Silvia “Io voglio un uomo che mi sopporti. Sono stanca di sopportare”.