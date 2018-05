Belen e le bugie dette per amore: le sue relazioni e il pensiero a Corona 

Belen Rodriguez intervista a Chi: le bugie bianche ai suoi partner e il pensiero a Fabrizio Corona

Nell’ultimo periodo tanto si è detto e scritto su Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. I due torneranno mai insieme? È questo che vogliono oggi sapere i fan della coppia. Entrambi, ad oggi, sono ancora impegnati e vivono (tra alti e bassi) le loro storie d’amore con altre persone. Sia Belen che Fabrizio hanno infatti affermato in più occasioni di essere solo buoni amici adesso. Il sentimento che li lega, tuttavia, sembra essere ancora molto forte. La Rodriguez infatti in un’intervista rilasciata a Chi, parlando delle sue precedenti relazioni, ha fatto un’osservazione a tal proposito che non è certo passata inosservata.

Belen Rodriguez: “Nelle relazioni sono una che dice bugie ma vengo sempre pizzicata”

Belen al settimanale di Alfonso Signorini ha dichiarato che ama essere una persona schietta e sincera nella vita, anche a costo di essere impopolare. “Nelle relazioni” spiega però lei stessa “Sono una che dice bugie bianche per non far soffrire l’altro. E non sempre l’altro è poi contentissimo”. Il motivo? “Vengo sempre pizzicata” ha risposto la showgirl argentina. “Racconto le cose in modo edulcorato, poi si viene a sapere tutto perché mi fanno cinque foto al giorno”. Belen si starà forse riferendo al suo incontro con Fabrizio Corona? D’altronde secondo alcune voci pare che il fidanzato Andrea Iannone non abbia poi preso così bene la cosa.

Belen Rodrigue e Fabrizio Corona: “Lui mi conosce bene”

Se fino a qualche tempo fa Belen sembrava convinta a voler mettere definitivamente una pietra sopra al suo rapporto con Fabrizio Corona, adesso le cose per lei e l’ex re dei paparazzi sembrerebbe essere cambiate. Dopo il loro incontro a Milano, infatti, entrambi hanno speso pubblicamente solo delle belle parole sulla loro storia e su quello che è ora il sentimento che li lega. Quando durante l’intervista il giornalista di Chi menziona infatti Fabriziola Rodriguez non svia il discorso, anzi. Corona? “Eh, lui mi conosce bene”.