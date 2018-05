Belen chiede scusa a Michelle Hunziker: ecco cosa è successo

Belen Rodriguez: dopo la cattiveria a Michelle, in terapia? Le scuse della showgirl

Nelle Instagram stories di Belen Rodriguez, la showgirl chiede scusa a Michelle Hunziker per una cattiveria che avrebbe detto sul suo conto. Ecco cosa scrive: “Voglio chiedere scusa umilmente a Michelle, perché in preda ad un momento di nervosismo che ormai non riesco più a gestire ho detto una cattiveria colossale che non penso, sono stata trascinata da un malessere che ho da parecchi anni ormai, che non riesco più a gestire, purtroppo non posso più accettare di essere pedinata 24 ore su 24 dai paparazzi, e questo mi crea uno scompenso mentale, ed è per questo motivo che viaggio tanto, e cerco di stare lontana da casa. Ma dopo questo episodio dovrò sicuramente fare un percorso di terapia perché così faccio male solo a me stessa. Ho chiamato Michelle mortificata, e ho trovato una persona che invece di essere arrabbiata mi ha abbracciata e capita, e anche se non ci sono giustificazione all’accaduto, la ringrazio, perché mi ha dato un’ulteriore lezione di vita. Me ne vergogno come una ladra, chiedo scusa ancora e ancora, e mi dispiace davvero tanto”. Belen chiude lasciando un messaggio anche per i paparazzi: “L’ultima cosa, con questi paparazzi non mi scuso, e non lo farò mai”.

Ecco cosa ha detto Belen su Michelle Hunziker

Le scuse su Instagram di Belen Rodriguez non spiegano il perché abbia detto una cattiveria a Michelle Hunziker, di cui poi si è pentita. Tabloit ci chiarisce il motivo con un video esclusivo. Belen si trova a parlare con un paparazzo e discute. La showgirl è stufa di essere inseguita e fotografata costantemente, come già dimostrato. Il paparazzo, poi, nomina Michelle Hunziker lasciando intendere che la donna sia più disponibile di lei e non reagisca così. La Rodriguez risponde dicendo: “A lei piace, a lei piace. Michelle va in depressione se non ha i paparazzi intorno. Lo sapete bene, lei ha sempre il sorriso”. Una frase forte per due donne che hanno anche lavorato insieme e si sono dimostrate amiche, tanto che Belen si pente e decide di chiedere scusa a Michelle anche pubblicamente.

Belen si è subito pentita

Un episodio poco piacevole, dunque, che subito ha portato Belen a chiamare la Hunziker per chiederle scusa. La Rodriguez si è subito pentita della sua affermazione e ha fatto le sue scuse pubblicamente con un toccante e forte messaggio.