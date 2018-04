Belen e Cecilia al settimo cielo: i costumi 2018 Me Fui sono già sold out

Me Fui di Belen e Cecilia Rodriguez: la collezione estate 2018 è già sold out

Sta per arrivare l’estate e, con lei, i costumi da bagno. Un marchio molto noto in questo campo è senz’altro Me fui delle sorelle Belen e Cecilia Rodriguez. I costumi sono stati già un grandissimo successo della scorsa stagione estiva. Pochi giorni fa sono stati anticipati sui profili social delle Rodriguez che hanno postato foto mentre indossano i loro bikini o i loro costumi interi. Gli scatti pubblicati vedono le bellissime sorelle insieme. Belen con un costume intero di un celeste acceso e Cecilia con un due pezzi rosso. Entrambe con i tacchi, postano la foto con gli stessi costumi per presentare in modo ufficiale la collezione.

Le sorelle Rodriguez: a ruba i costumi da bagno Me fui

La vendita online dei costumi da bagno della collezione estiva 2018 di Belen e Cecilia Rodriguez si è aperta solo quattro giorni fa e, dopo pochissimo, è andata a ruba registrando il tutto esaurito su moltissimi modelli. La stessa Belen si è dimostrata sorpresa del velocissimo consenso e apprezzamento da parte del suo pubblico (e non), tanto che, sulle sue Instagram stories ha pubblicato gli screen del sito, dove dimostrava che la collezione registrava già il sold out su quasi tutti i modelli.

Me fui: i costumi dell’estate delle Rodriguez

Tutti i modelli di Me fui che risultano sold out online torneranno molto presto ad essere disponibile, segno di una estate fortunata per i costumi di Belen e Cecilia Rodriguez che hanno ottenuto il pieno consenso. Dunque, ci prepariamo a vedere la loro intera collezione sfilare sulla gente, quest’estate, su tutte le spiagge, italiane e non.