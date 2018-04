Belen e Anna Safroncik: ecco perché sono state bocciate come conduttrici del Grande Fratello

Barbara d’Urso al Grande Fratello: perché Belen e Anna Safroncik non hanno superato il provino

Mediaset ha scelto: sarà Barbara d’Urso a condurre il Grande Fratello, in onda su Canale 5 a partire dal 17 aprile. Belen Rodriguez e Anna Safroncik non hanno superato il provino con la produzione del reality show. Il motivo? Come fa sapere il settimanale Nuovo Tv, a pesare sul giudizio finale sarebbe stata la poca esperienza delle due. Poca esperienza insufficiente per riuscire a gestire le difficoltà e gli eventuali imprevisti della diretta. Per questo la rete ha scelto di andare sul sicuro optando per la d’Urso, decisamente più avvezza a polemiche e imprevisti grazie agli impegni quotidiani con Pomeriggio 5 e Domenica Live. In realtà la dottoressa Giò era stata contattata fin dall’inizio per la trasmissione ma Barbarella aveva rifiutato per poi cambiare idea dopo che gli autori non hanno trovato una valida sostituta.

Addio Grande Fratello: Belen e Anna si consolano con altri progetti

Archiviata la delusione per non aver ottenuto la conduzione del Grande Fratello, Belen Rodriguez e Anna Safroncik si consolano con altri progetti. Per entrambe infatti ci sono all’orizzonte nuove ed interessanti proposte di lavoro. In particolare si parla per la showgirl argentina di un format estivo, incentrato sulla musica, che potrebbe condurre in estate. Una format che vedrà la fidanzata di Andrea Iannone protagonista assoluta. Per l’attrice ucraina, invece, non si esclude il suo coinvolgimento in una nuova fiction Mediaset.

Tutte le novità sul Grande Fratello con Barbara d’Urso

Il Grande Fratello Nip torna in onda a quasi tre anni dall’ultima edizione, quella del 2015 vinta da Federica Lepanto. Il cast della trasmissione non sarà composta solo ed esclusivamente da sconosciuti: ci saranno web influencer e pure qualche “fidanzato di”. “Stiamo cercando più storie che concorrenti e oltre ai ragazzi sconosciuti ce ne saranno altri non famosi, ma in parte già noti”, ha assicurato Barbara d’Urso.