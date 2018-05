Beautiful e Una Vita: le soap sospese sabato 19 maggio

Beautiful e Una Vita non vanno in onda: le due soap saltano sabato 19 maggio

Sabato 19 maggio non andranno in onda le puntate di Beautiful e Una Vita. Le due note soap vengono sospese solo per questa giornata. Invece, per quanto riguarda Il Segreto, tutto resta invariato. Ma perché non assisteremo alle vicende legate ai protagonisti di Los Angeles e di Acacias? Ricordiamo che dalle ore 12.30 andrà in onda The Royal Wedding, il matrimonio reale di Harry e Meghan. A presentare le nozze dell’anno ci penseranno Verissimo e Tg5. Il programma finirà alle ore 15.00, momento in cui inizierà una nuova puntata de Il Segreto. Silvia Toffanin sarà in collegamento diretto con il Castello di Windsor, proprio per assistere al matrimonio tanto atteso. Scendendo nel dettaglio, verrà mostrata una maratona per raccontare le emozioni del Royal Wedding. I telespettatori assisteranno ai momenti più importanti della cerimonia, dall’arrivo dello sposo fino al momento in cui Harry e Meghan lasceranno la chiesa come marito e moglie. I due neo sposini saliranno su una carrozza e riceveranno l’omaggio dei sudditi. La Toffanin verrà affiancata da Alfonso Signorini, Cesara Buonamici, Barbara Palombelli e Carlo Rossella. Direttamente dalla Cappella di St. George ci racconterà l’evento l’inviato Dario Maltese del Tg5.

Beautiful e Una Vita: il matrimonio di Harry e Meghan fa saltare le due soap

Il tanto atteso matrimonio di Harry e Meghan ruberà il posto alle puntate delle soap di Beautiful e Una Vita. Da lunedì 21 maggio tutto tornerà alla normalità e i telespettatori potranno assistere alle vicende legati ai protagonisti di Los Angeles e Acacias. Alle 15 prenderà inizio la consueta puntata de Il Segreto. Poi dalle 16 ci sarà una nuova puntata di Verissimo, dove ci saranno importanti ospiti e novità.

Il matrimonio di Harry e Meghan in diretta con Verissimo e Tg5

C’è grande emozione per il matrimonio al Castello di Windsor del principe Harry e dell’ex attrice Meghan. Sembra essere ormai tutto pronto. La futura principessa non sarà accompagnata dal padre all’altare, bensì dal suocerol. Ricordiamo che il signor Markle si è rifiutato di prendere parte alla cerimonia. Così, Meghan è stata costretta a trovare un’altra soluzione.