Beautiful anticipazioni americane: Liam sposa Hope, la sofferenza di Steffy

Beautiful anticipazioni americane: Liam lascia Steffy e decide di sposare Hope

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano il matrimonio di Liam e Hope. Ebbene, nel corso delle ultime puntate in onda in America, la figlia di Brooke torna a Los Angeles. La giovane si avvicina subito allo Spencer, consapevole del fatto che quest’ultimo sia impegnato con Steffy. Ma tra la Forester e Liam c’è crisi. Infatti, mentre lo Spencer si mostra amico di Sally, Steffy va a letto con Bill. La figlia di Ridge non riesce a trattenere questo segreto e lo confessa al marito, che ovviamente non prende bene la notizia. La giovane Forrester è incinta e Liam teme che il figlio non sia il suo. Anche con l’aiuto di Hope, lo Spencer riesce a perdonare Steffy. Nel frattempo, Bill non vuole farsi da parte e con un ricatto convince Wyatt a mentire al fratello. Il figlio di Quinn rivela al fratello di aver visto la Forrester con loro padre la scorsa notte. Liam ci crede e decide di troncare subito con Steffy. Quest’ultima non comprende esattamente cosa può essere successo. Lo Spencer capisce di voler stare insieme a Hope, a cui chiede di convolare a nozze.

Wyatt si sente in colpa, Bill cerca di conquistare Steffy

Liam capisce che il suo futuro può essere sereno solo con Hope, la donna che ha sempre fatto parte della sua vita e che non ha mai smesso di amare. La giovane Logan è felice e risponde di subito di sì. Steffy scopre tutto proprio dalla figlia di Brooke e resta molto male di fronte alla notizia. Cerca di convincere il marito a fare un passo indietro e a tornare con lei, ma ormai Liam ha già firmato l’annullamento delle loro nozze. Wyatt si sente in colpa e ne parla con Katie. Bill, intanto, gli chiede di continuare a mentire e corre a consolare Steffy. Quest’ultima è irriconoscibile, vive nel dolore per questa situazione e ancora non sa che suo marito ha scelto di annullare il loro matrimonio. Il capo della Spencer Publications chiede alla figlia di Ridge di stare insieme a lui, ma lei ha intenzione di fermare Liam.

Beautiful puntate americane: il matrimonio di Liam e Hope

Liam ricorda i momenti passati insieme con Steffy, ma poi gli viene in mente ciò che gli ha raccontato Wyatt e pensa subito a Hope. Secondo Steffy, lo Spencer non sta sposando la Logan per amore, ma solo perché il loro matrimonio non funziona. La figlia di Brooke inizia ad avere dei dubbi dopo aver ascoltare la Forrester. Arriva il giorno del matrimonio e Wyatt continua a sentirsi in colpa. Kate pensa sia sbagliato quanto fatto da Bill, ma è sicura che Liam sarà felice con Hope. Lo Spencer e la figlia di Brooke diventano così marito e moglie, mentre Steffy parla alla bambina che porta in grembo, sperando di poter tornare con Liam.