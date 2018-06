Beatrice Valli osa nell’intimo: “Mi conoscete, non faccio scatti così, ma con questa lingerie…”.

Beatrice Valli, attuale fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne Marco Fantini, nelle ultime ore ha postato uno scatto audace su Instagram, con tanto di giustificazione: “Non sono solita fare questo genere di foto”. A onor del vero, si sono viste e continuano a vedersi pose ben più ardite sul web. Tuttavia, l’ex corteggiatrice del programma pomeridiano di Maria De Filippi pare aver voluto mettere la chiosa suddetta per sottolineare la sua distanza da un certo genere di esibizionismo che pullula sui social. E lo ha fatto in maniera garbata, anche perché il post con relativa foto al seguito non è stato per nulla volgare.

Uomini e Donne, Beatrice: “Non potevo sprecare questa occasione”

“Ragazze, mi conoscete, non sono solita fare questo genere di foto, ma con un tramonto così e la nuova lingerie non potevo sprecare questa occasione”. A scrivere è Beatrice, mentre posta uno scatto in cui indossa un reggiseno di una nota azienda di intimo. La foto (qui sotto) è gradevole, raffinata, per nulla triviale. Infatti, il popolo di Instagram, molto attento e bacchettone in certi frangenti, ha apprezzato e ha fatto piovere diversi commenti di elogio e consenso. Gli aggettivi si sono sprecati: “Raffinata, mai volgare, stupenda, semplice, bella…”. Non proprio lo stesso tono riscontrato su un’altra foto ‘ardita’ di questi giorni: quella postata da Chiara Ferragni. La fidanzata di Fedez ha dovuto infatti fare i conti con una miriade di critiche a causa di una foto dalle trasparenze abbondati.

Marco Fantini e Beatrice Valli di Uomini e Donne: nel futuro le nozze e almeno un figlio

Foto social a parte, nelle ultime ore Beatrice si è confidata assieme al compagno Marco Fantini al Magazine Uomini e Donne. I due, dopo aver ripercorso le tappe della loro love story, hanno dichiarato di aver progetti futuri piuttosto chiari. Beatrice tra dieci anni si vede “sposata e con un altro figlio”. La versione di Marco poco si discosta: “Forse sposato e con altri due bimbi: un maschio e una femmina”. Auguri e in bocca al lupo.