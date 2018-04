Baye Dame contro i concorrenti che parlano con Aida: “Siete ridicoli, falsi!”

By

Grande Fratello, Baye Dame sbotta contro i concorrenti: Il motivo? Aida Nizar

I rapporti tra i concorrenti del Grande Fratello sono sempre più tesi, e quello che è successo pochi minuti fa durante la cena non fa altro che confermalo. A perdere la pazienza questa volta è stato (ancora una volta) Baye Dame. Il concorrente del GF, nello specifico, si sarebbe molto arrabbiato con i suoi compagni perché questi, a tavola, si sono mostrati molto cortesi e cordiali con Aida. Secondo Baye, infatti, questo non sarebbe stato rispettoso nei confronti di Mariana e Veronica (che dopo aver avuto un diverbio con la Nizar non avrebbero toccato cibo stasera).

Baye Dame contro tutti al Grande Fratello: “Siete ridicoli, falsi!”

Mentre tutti ridevano e scherzavano tranquillamente Baye, durante la cena, ha letteralmente perso le staffe. “Siete ridicoli, falsi!” ha urlato infatti quest’ultimo alzandosi dalla tavola. Il motivo? Pare che il gieffino non abbia particolarmente digerito il modo in cui i ragazzi e le ragazze avrebbero socializzato con la Nizar. Distaccandosi con disappunto dal resto del gruppo, allora, Baye Dame ha ribadito la sua posizione in camera da letto a Danilo che, ad onor del vero, ha invitato l’amico a rivedere la propria posizione.

Baye Dame contro Aida Nizar al GF 15 ancora una volta: Danilo Aquino lo rimprovera

Dopo la lite furiosa dell’altro giorno Baye Dame questa sera è tornato a scagliarsi contro Aida Nizar ancora una volta. “Voi rideteci e scherzateci tranquillamente come se niente fosse…” ha detto il concorrente a Danilo cercando di spiegare il perché della sua uscita contro il gruppo durante la cena. “Io veramente non ti capisco… “ ha allora controbattuto Danilo cercando di far ragionare Baye “Non possiamo mica emarginarla!Che dobbiamo fare?”. La risposta di Baye Dame? “Isolarla!” ha urlato il ragazzo che poi, anche agli altri ha detto: “Questa va isolata”.