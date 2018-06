Baye Dame dopo il Grande Fratello: “Sono senza lavoro e senza soldi”

Grande Fratello: Baye Dame parla del suo lavoro e della vita dopo il reality show

La vita di Baye Dame è completamente cambiata dopo la partecipazione al Grande Fratello. E soprattutto dopo lo scontro con Aida Nizar, per il quale ha ricevuto la squalifica. Oggi il giovane è senza lavoro e senza soldi, come fatto sapere in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv. Baye lavorava in un negozio d’abbigliamento e prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia si è dimesso: ora Dame non sa se sarà reintegrato. “Mi ero dimesso prima di entrare nella Casa. Non ho ancora parlato con la direzione dell’azienda, ma i miei trascorsi lavorativi sono ottimi e spero che non si facciano influenzare da quanto è successo in tv. Forse, per farmi rientrare a lavoro, l’azienda sta aspettando che la trasmissione finisca. Ma non ne sono sicuro…”, ha dichiarato Baye Dame.

Baye Dame costretto a chiedere aiuto alla famiglia

In attesa di scoprire se verrà richiamato a lavoro, Baye Dame ha chiesto aiuto alla sua famiglia. “Mi stanno aiutando i miei genitori! Sono rovinato! Sono andato via di casa a 18 anni e mi sono sempre mantenuto da solo, invece ora mi trovo a chiedere i soldi alla mia famiglia, che mi fa pure la spesa”, ha confidato l’ex gieffino. “Spero che il reality mi porti almeno a partecipare a qualche evento finché non tornerò a fare il lavoro di prima”, ha aggiunto Baye.

Baye Dame non è pentito di aver partecipato al Grande Fratello

Nonostante tutto, Baye Dame non è pentito della partecipazione al GF 15: “Lo rifarei. Ma senza cadere in così tante trappole e provocazioni”.