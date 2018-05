Baye Dame ancora contro Aida Nizar: “Non credo sia stabile mentalmente”

Grande Fratello: nuove dichiarazioni di Baye Dame contro Aida Nizar

Baye Dame del Grande Fratello è pentito per il comportamento aggressivo avuto ai danni di Aida Nizar ma continua ad attaccare la spagnola. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, l’ex gieffino ha riservato parole forti alla Nizar, definendola una giocatrice falsa, che indossa una maschera. Non solo, a detta di Baye Dame, Aida sarebbe addirittura mentalmente instabile. “Credo che il GF avrebbe dovuto squalificare anche Aida per la frase razzista nei miei confronti” ha detto Baye. Che ha aggiunto: “Lei è molto pesante nelle offese. Mi ha detto: “Il diavolo è dentro di te”. È vero che c’è stato “il branco” contro di lei, però anche lei si è schierata contro tutti. Spero che nelle prossime puntate venga fuori la sua faccia”. E poi ancora: “Aida è una giocatrice, indossa una maschera. E non credo che sia stabile mentalmente. È una persona subdola, cattiva e furba”.

Baye Dame su Aida Nizar: “È subdola e cattiva”

Perché Baye Dame continua a criticare Aida Nizar? “Le ho confidato che la mia madre biologica non accetterà mai il fatto che sono gay e lei ha usato quella confidenza per colpirmi. Lei ha partecipato ad altre edizioni del Grande Fratello, ha visto che ero un ragazzo di 30 anni, molto impulsivo, e ha capito dove colpirmi per farmi fuori”, ha spiegato Baye Dame. Il giovane ha inoltre svelato: “Aveva anche paura che, se fossi andato in nomination con lei, l’avrei buttata fuori”.

Baye Dame: periodo negativo dopo il Grande Fratello

La squalifica al Grande Fratello ha compromesso la situazione di Baye Dame, come raccontato dall’ex gieffino: “Ricevo messaggi molto duri. Mi spiace che, oltre a prendersela con me, stanno minacciando anche la mia famiglia e i miei amici. Il mio GF doveva essere diverso”.