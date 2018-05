Baye Dame del Grande Fratello incontrerà di nuovo Aida Nizar

Grande Fratello: nuovo incontro tra Baye Dame e Aida Nizar

Non è ancora finita la storia tra Baye Dame e Aida Nizar. I due ex concorrenti del Grande Fratello si incontreranno presto per un nuovo confronto. Dopo l’abbraccio avvenuto nella scorsa puntata condotta da Barbara d’Urso, i due avranno modo di parlare a quattrocchi, molto probabilmente senza telecamere. A farlo sapere è stato il ragazzo senegalese che, già qualche giorno fa, aveva rivelato di voler portare dei fiori alla spagnola. Tra Baye e gli autori del reality show ci sono state però delle incomprensioni di natura tecnica. Ma nessun astio tra lo squalificato e la produzione: c’è stato solo un fraintendimento che è stato subito risolto appena la d’Urso ha finito di rimproverare Baye Dame.

Baye Dame chiarisce la sua posizione verso gli autori del Grande Fratello

“Il mio non era uno sfogo contro gli autori! Quello non era assolutamente uno sfogo contro gli autori! Volevo semplicemente chiarire la situazione per farvi capire che il caso ‘aida-baye’ era stato chiuso. Aida era in nomination…non era giusto nei suoi confronti aprire quel capitolo…quindi si è pensato di lasciare tutti i nominati tranquilli e di dedicarmi a chi, lì nella casa, mi ha voluto veramente bene! Così ho fatto! Con Aida ci chiariremo fuori dalla Casa in questi giorni!” ha scritto Baye Dame su Instagram nelle ultime ore.

Aida Nizar resta in silenzio dopo l’eliminazione al Grande Fratello

Intanto, dopo l’improvvisa eliminazione al Grande Fratello, Aida Nizar è rimasta in silenzio. La spagnola non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia. Di sicuro non ha preso bene il televoto degli italiani. Televoto che, come chiarito da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, non è stato minimamente truccato. “Aida è molta amata sul web, ma il 51% degli italiani ha voluto la sua eliminazione”, ha detto Barbarella.