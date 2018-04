Baye Dame e Aida litigano: tutti i concorrenti contro la Nizar al GF 15

GF 15, dopo la lite tra Baye Dame e Aida tutti i ragazzi contro la Nizar: quello che è successo nella Casa

Lo scontro tra Aida Nizar e Baye Dame ha acceso gli animi degli utenti sul web nelle ultime ore. Il pubblico che da casa segue il Grande Fratello non ha infatti particolarmente gradito l’atteggiamento del romano all’interno del reality e, sui social, ha manifestato tutta la sua indignazione al riguardo. Alcuni, addirittura, hanno proposto la squalifica di Baye dal gioco. Allo stesso modo, tuttavia, non sembrerebbero pensarla i concorrenti della Casa che, come mostrato oggi durante il day time, si sono invece schierati apertamente contro Aida. Quasi tutti (a parte qualcuno) hanno infatti espresso pareri negativi contro la Nizar, affermando inoltre di non voler avere più nulla a che fare con quest’ultima. La lite tra Baye e Aida? Sarebbe stata tutta colpa della Nizar secondo i ragazzi e le ragazze della Casa.

Aida Nizar presa di mira al Grande Fratello: il parere dei ragazzi e delle ragazze dopo la lite con Baye Dame

“Che lei stia facendo una tattica è sicuro” ha affermato Patrizia in confessionale. “Aida? Una disturbatrice!” ha asserito poi Veronica Satti. Allo stesso modo, inoltre, pare pensarla anche Danilo che, interpellato dal Grande Fratello ha detto: “È una persona che deve dare fastidio”. Al coro, in fine, si sono aggiunti anche gli altri inquilini. “Sembrava una giornata tranquilla e lei ci ha rovinato questo pranzo” ha infatti dichiarato Lucia Bramieri seguita poi da Filippo che, di Aida, ha detto: “Non è una persona normale è una matta”. A palesare il suo pensiero in faccia alla Nizar anche Alessia che, in giardino, si è rivolta alla spagnola sostenendo: “Fa attenzione a come parli perché ci siamo accorti che metti zizzania”.

Grande Fratello, Baye Dame e Aida Nazar litigano: lo scontro che ha sconvolto il web

L’unico a condannare il gesto di Baye Dame è stato Simone Coccia. “Baye Dame ha tutte le ragioni del mondo ma andare a muso a muso con una donna non è bello” ha infatti spiegato il fidanzato della Pezzopane. Ad ogni modo, oggi del video della rissa sfiorata tra i due concorrenti del Grande Fratello (rimbalzato subito da una pagina web all’altra) ancora se ne parla, ma nessun comunicato ufficiale è arrivato dalla produzione del GF in merito alla questione. Baye Dame sarà davvero eliminato dal reality? Come affronterà Barbara d’Urso la cosa? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare e vedere che piega prenderanno le cose.