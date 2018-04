Beatrice Mazzone, prima figlia dell’attrice Barbara Tabita. Il compagno Simone lo annuncia così

La prima figlia di Barbara Tabita è nata. Si chiama Beatrice e sta bene. L’attrice di origini siciliane diventa mamma all’età di 43 anni. Lo rende noto la stessa attrice, in passato anche volto della fiction I Cesaroni, sui social. Il lieto annuncio lo fa tramite il profilo Instagram. Ecco cosa scrive: “E’ nata da tre giorni e già possiede 10 paia di scarpe“. A far eco alle sue parole anche la felicità del compagno, Simone Mazzone. Su Facebook l’imprenditore fa così sapere: “La gioia più grande, tremo ancora dall’emozione…Beatrice è arrivata, sta da Dio ed è una bimba serena, le mie preghiere sono state ascoltate. Mamma Barbara sprizza già energie. Un bacio grande dalla famiglia Mazzone“. Mazzone con cui, almeno per il momento, la Tabita non è sposata. Poi, chissà, magari in futuro i due sceglieranno di convolare a nozze.

Barbara Tabita ha rivelato di essere incinta a gennaio: “Due anni fa ho rischiato di morire”

Lo scorso gennaio 2018 Barbara Tabita aveva rivelato di essere incinta a Spy. In quell’intervista l’attrice ha annunciato così la sua prima gravidanza: “Aspetto Beatrice, è un miracolo, non ci speravo più“; anche parlando in questo modo delle sue condizioni di salute: “Ho avuto problemi gravissimi di salute, due anni fa sono stata colpita da una ischemia cerebrale e ho rischiato di morire, ma non mi sono mai arresa“. Per quanto riguarda, invece, l’arrivo della prima figlia queste le sue parole: “Vorrei allattare Beatrice, ma vedremo se sarà possibile. Io non avevo mai immaginato di avere un figlio, quindi parto davvero da zero. E faccio da sola. I miei sono a Siracusa, non sono mai stata una mammona. Non mi piace nemmeno avere troppa gente attorno“.

Barbara Tabita tra vita privata, cinema e TV

Si “accende”, così, nella vita privata di Barbara Tabita, la gioia data dalla nascita di una figlia. L’attrice, nata ad Augusta il 13 febbraio 1975, è nota anche per aver recitato in film per il cinema (come La mafia uccide solo d’estate) e fiction per la televisione (come I Cesaroni 4, dove compare nel ruolo di “Olga”).