Pomeriggio 5, Barbara d’Urso rimprovera Cecilia Capriotti che ha attaccato Alessia Mancini

Cecilia Capriotti è tornata ad attaccare Alessia Mancini. A Pomeriggio 5 l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha tirato in ballo i figli della showgirl. Una frecciatina un tantino pesante che ha fatto arrabbiare la padrona di casa Barbara d’Urso, che ha rimproverato la sua ospite e preso così le difese della moglie di Flavio Montrucchio. “Beata lei che è riuscita a stare tre mesi senza figli, ha un bimbo di 2 anni…”, ha detto Cecilia Capriotti. “Ma cosa c’entra?”, l’ha subito zittita la d’Urso, che ha osservato: “Se tu fossi rimasta fino alla fine anche tu saresti rimasta tre mesi senza figli”.

La frecciatina ad Alessia Mancini: Cecilia Capriotti puntualizza

Dopo il rimprovero di Barbara d’Urso, la Capriotti ha puntualizzato che la sua non era una frecciatina bensì una sorta di complimento. “Non sarei mai riuscita a restare con quella forza. Io piangevo tutti i giorni, lei no”, ha precisato Cecilia. Nel mezzo della discussione è intervenuto Roberto Alessi: “Non tutte esternano i propri sentimenti con le lacrime. E tu sei tornata due volte sull’Isola!”. La Capriotti ha così aggiunto: “Sono dovuta tornare per rispetto del lavoro. A livello psicologico Alessia ha fatto un’Isola da guerriera, nonostante i bimbi, io non ce l’avrei fatta!”. Chissà come reagirà la Mancini al suo rientro in Italia…

Pomeriggio 5: Cecilia Capriotti contenta per l’eliminazione di Alessia

Intanto nel salotto di Barbara d’Urso, Cecilia Capriotti ha pubblicamente ammesso di essere contenta per l’eliminazione di Alessia Mancini dall’Isola dei Famosi. La showgirl ha sempre fatto il tifo per Jonathan e sottolineato: “Merita di stare in finale”.