Barbara d’Urso: “Aida eliminata? Nessun voto taroccato. Lei resterà nel programma”

Grande Fratello, Barbara d’Urso dopo l’eliminazione di Aida Nizar: “Nessun voto taroccato”

È polemica sull’eliminazione di Aida Nizar dal Grande Fratello. Pur essendo amata dal pubblico, è stata sconfitta al televoto da Luigi Mario Favoloso con il 51% dei voti. Un esito che nessuno si aspettava, tanto che in molti hanno gridato al complotto. A Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha fatto chiarezza, ribadendo che non c’è stato alcun voto truccato. La conduttrice ha rivelato che già durante la settimana Aida era la più votata, con grande sorpresa di tutti gli autori. Nessuno si aspettava la sua uscita, Barbarella in primis. “Lo so che è amata dal web, anche io la amo, eppure è stata la più votata” ha assicurato la d’Urso. “Voto truccato? Ma come si fa a truccare un televoto? Il 51%, una percentuale così alta, non può essere taroccata”, ha aggiunto la presentatrice napoletana.

Barbara d’Urso rivela che Aida Nizar tornerà al Grande Fratello

Barbara d’Urso ha poi rassicurato tutti i fan di Aida Nizar. “Io, come voi, amo molto Aida. È vero, è stata eliminata ma fa ancora parte del programma. Quindi per lei non è finita qui”, ha promesso la padrona di casa del Grande Fratello. Molto probabilmente, come già accaduto con Baye Dame e Patrizia Bonetti, Aida farà una breve incursione nella Casa di Cinecittà. Forse per avere un ultimo confronto con l’amato-odiato Alberto Mazzetti?

Polemica sul Grande Fratello: spopola l’hastag #AdiosGF15

Intanto nelle ultime ore è esploso su Twitter l’hastag #AdiosGF15: la maggior parte dei telespettatori è pronta a non guardare più il programma. Il motivo? L’eliminazione di Aida Nizar in favore di Luigi Mario Favoloso, considerato da molti un personaggio scomodo.