Striscia la notizia, tapiro a Barbara d’Urso: Isola dei Famosi, canna-gate e Chiara Nasti

Ennesimo tapiro di Striscia la notizia a Barbara d’Urso. Questa volta la conduttrice napoletana è stata raggiunta da Valerio Staffelli per gli ultimi sviluppi del canna-gate che ha travolto l’Isola dei Famosi. In particolare, nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, Barbarella non è riuscita a parlare delle accuse mosse da Eva Henger visto che i naufraghi coinvolti nella vicenda sono impegnati in altro. Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi sono tornati in Honduras per cercare di rimettersi in gioco; Craig Warwick sta ancora male per via delle costole rotte l’ultima settimana di permanenza all’interno della trasmissione. E Chiara Nasti? La fashion blogger ha fatto sapere sui social network di aver accettato l’invito a prendere parte al programma ma all’ultimo la sua ospitata è saltata. Diversa, invece, la spiegazione offerta dalla d’Urso, che all’inviato di Antonio Ricci ha confidato di aver invitato la Nasti già due settimane fa.

La spiegazione di Barbara d’Urso

“Chiara Nasti l’ho invitata già due settimane fa” ha premesso Barbara d’Urso a Valerio Staffelli. La dottoressa Giò ha poi spiegato che con l’assenza di Nadia, Cecilia e Craig è saltato uno schema ben preciso nella scaletta di Domenica Live. In pratica, senza di loro non aveva senso parlare del canna-gate e si è dato maggiore spazio alle accuse di Warwick a Franco Terlizzi. “C’era uno schema preciso. Chiara doveva essere in studio assieme alla Rinaldi, a Warwick e alla Capriotti. Loro tre non sono potuti venire e la Nasti è saltata” ha puntualizzato la d’Urso. Quest’ultima ci ha tenuto a precisare che tornerà a parlare dell’argomento, nonostante la sfuriata di Alessia Marcuzzi.

Barbara d’Urso tornerà a parlare del canna-gate

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi è infatti sbottata in diretta. Ha accusato i naufraghi eliminati di raccontare verità diverse a seconda dei format tv nei quali vengono ospitati. Barbara d’Urso, che è stata tirata in ballo, si è difesa ribadendo che non è mai andata contro il reality show ma che si è semplicemente occupata delle dinamiche di gioco, come del resto fa da sempre.