Barbara D’urso taglia i capelli ad Alberto: la reazione del ragazzo

Barbara D’Urso entra in Casa e taglia i capelli di Alberto

Barbara D’Urso è entrata nella Casa del Grande Fratello per fare una sorpresa ad Alberto. In particolare, sappiamo che nelle scorse puntate la conduttrice aveva promesso al gieffino di essere pronta a uscire a cena con lui solo nel caso in cui lui decida di tagliarsi i capelli. Questa, secondo la D’Urso, sarebbe la condizione dei suoi figli. Ironicamente Barbara ha ammesso di aver chiesto ai suoi due ragazzi se può uscire insieme ad Alberto. Entrambi avrebbero dato il consenso, ma solo a questa condizione. Pertanto, la conduttrice ha fatto il suo ingresso in Casa, inaspettatamente. Infatti, nessuno tra i gieffini si sarebbe aspettato di vedere Barbara entrare. Alberto è stato freezzato, mentre la D’Urso entrava nella stanza. La conduttrice ha subito preso in mano un paio di forbici e ha iniziato a parlare. Tarzan ha compreso immediatamente la situazione, ma ha dovuto mantenersi tranquillo, in quanto per lui è stato richiesto il freeze. Dalla sua espressione è stato possibile intravedere emozione e contentezza.

Alberto si lascia tagliare i capelli di Barbara D’Urso: la sorpresa della conduttrice

Barbara è riuscita finalmente a tagliare i capelli ad Alberto. Il gieffino ha dovuto dire addio a un pezzo della sua capigliatura. Tarzan è apparso particolarmente emozionato. La D’Urso ha poi lasciato la stanza, lasciandolo da solo. Non appena ha avuto la possibilità di muoversi, Alberto ha dichiarato di voler andare a cena con la conduttrice, visto che ha rispettato la condizione dei figli.