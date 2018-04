Barbara d’Urso risponde a Striscia: un telefonino al GF? Arriva la smentita

Barbara d’Urso risponde a Striscia la Notizia: c’è un telefonino nascosto nella Casa del Grande Fratello? Ecco cosa ha scoperto la produzione

Nei giorni scorsi si è parlato più volte di alcune affermazioni fatte all’interno della Casa del Grande Fratello. Una concorrente, ovvero Veronica Satti, avrebbe infatti più volte menzionato un cellulare e questo, inevitabilmente, molto ha insospettito i telespettatori da casa. Ieri sera, però, è stata la stessa Barbara d’Urso a dichiarare durante la diretta di essere intenzionata ad andare in fondo la questione e, in effetti, così è stato. Oggi a Pomeriggio Cinque infatti la conduttrice ha categoricamente escluso la presenza di un telefonino all’interno della Casa del GF. Quello di Veronica, infatti, è molto probabile che sia stato solo un lapsus.

Veronica Satti nascondo un cellulare all’interno della Casa del GF: la versione di Barbara d’Urso

Come è stato spiegato a Barbara d’Urso dalla produzione, anche negli anni passati i concorrenti del Grande Fratello hanno più volte parlato involontariamente di telefonini all’interno della Casa. E questo, ha dichiarato la d’Urso, non perché i ragazzi avessero portato con loro dei cellulari. La forza dell’abitudine, infatti, avrebbe spinto Veronica (e come lei anche i concorrenti delle precedenti edizioni) a comportarsi in questo modo e a fare quelle affermazioni. La produzione, come ha più volte assicurato Barbara, ha controllato accuratamente tutte le valige dei ragazzi e niente di sospetto è mai stato trovato dallo staff del GF.

Striscia la Notizia denuncia la possibile presenza di un telefono al GF: Barbara d’Urso risponde

A Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso oggi ha comunque ringraziato Striscia la Notizia per il lavoro fatto in questi giorni. Portare a conoscenza della produzione del Grande Fratello quanto successo le ha permesso infatti di fare chiarezza. Le parole pronunciate da Veronica Satti, dunque, sono il frutto di un errore involontario e oggi, finalmente, i telespettatori ne hanno avuto la conferma.