Pomeriggio 5: Barbara d’Urso replica a Striscia la notizia sulle insinuazioni fatte sull’eliminazione di Aida Nizar al Grande Fratello

Barbara d’Urso è tornata a parlare dell’eliminazione di Aida Nizar al Grande Fratello. Un’eliminazione che da giorni sta facendo chiacchierare il popolo del web, tanto che si è gridato al complotto e al “televoto tarocco”. Anche Striscia la notizia si è occupata del caso, mostrando alcuni indizi portati a galla dai fan della vivace spagnola. Quali indizi? In primis la scaletta mostrata dalla d’Urso su Instagram, a poche ore dall’inizio della puntata, dove si parlava di un eventuale scontro tra l’eliminato e Malgioglio e poi di quest’ultimo che si è girato all’ingresso di Aida in studio, chiedendo consiglio a uno degli autori. Senza dimenticare l’altra opinionista, Simona Izzo, che aveva già preparato un cuore con la scritta “Aida”. Tutti segnali che, a detta di qualcuno, sarebbero stati preparati in largo anticipo perché la produzione era già certa del risultato. Ebbene, non è così e nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, la d’Urso ha messo le cose in chiaro con il tg di Antonio Ricci e con il pubblico.

La replica di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

“Su quella scaletta c’era scritta la parola ‘eventuale’, che vuol dire per l’appunto “nel caso”. Noi prepariamo una scaletta per ogni nominato. Ne avevamo preparata una per Aida, una per Luigi, una per Alberto e una per Simone. A seconda poi dell’eliminato usiamo una di quelle scalette”, ha spiegato Barbara d’Urso. “Per quanto riguarda Malgioglio, lui ha chiesto aiuto all’autore perché girandosi non ha visto più niente e quindi ha chiesto se poteva girarsi”, ha aggiunto la conduttrice. Che ha poi lanciato l’ennesima frecciatina ad Alessia Marcuzzi, collega dell’Isola dei Famosi, per via del canna-gate. “Io non svicolo, io spiego tutto”, ha assicurato Barbarella.

Il video della spiegazione di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5:

Aida eliminata dal Grande Fratello: il voto non è stato taroccato

“Per quanto riguarda l’eliminazione di Aida, non c’è niente di taroccato. Come si fa a truccare un televoto del 51% su quattro nominati?”, ha ribadito per la seconda volta Barbara d’Urso. Ai telespettatori basteranno queste spiegazioni?