Domenica Live, Barbara d’Urso contro Alessia Mancini: la conduttrice perde le staffe con l’ex naufraga

Un colpo di scena inaspettato ha colto di sorpresa i telespettatori oggi durante Domenica Live. Alessia Mancini, ospite di Barabara d’Urso, si è dovuta all’improvviso difendere dalle accuse mosse nei suoi confronti da Elena Morali e Cecilia Capriotti. Secondo quest’ultime, infatti, la Mancini avrebbe denigrato dietro le quinte il programma di Canale Cinque, pronunciando nei camerini la seguente frase: “Non ho bisogno di stare qui rimaneteci voi”. La frase incriminata, ovviamente, è stata subito negata dall’ex naufraga ma le sue parole, di fatto, poco avrebbero convinto Barbara d’Urso. Quest’ultima, infatti, impazientita ha subito chiesto spiegazioni, promettendo di andare in fondo a sulla questione.

Barbara d’Urso sbotta contro la Mancini: la sfuriata della conduttrice a Domenica Live

Alessia Mancini ha o non ha parlato male di Domenica Live dietro le quinte? Quando all’ex naufraga sono state chieste delle spiegazioni al riguardo la sua reazione molto ha infastidito Barbara d’Urso. “Pensavo di venire a Domenica Live e non a uno contro tutti” ha infatti dichiarato la Mancini in studio. “Non sei a uno contro tutti sei stata trattata come gli altri e anche meglio degli altri perché io a nessuno ho mai fatto una sorpresa o un video” ha allora risposto la conduttrice. Quest’ultima, poi, ha anche aggiunto in tono polemico: “’Hai detto tu, ed ora mi accerterò, ‘non ho bisogno di stare qui me ne vado?’ Io adesso voglio capire”.

Domenica Live, Barbara d’Urso non crede ad Alessia Mancini: la richiesta della conduttrice alla produzione

Con le sue spiegazioni Alessia Mancini, di fatto, poco ha convinto la d’Urso. Barbara, infatti, rivolgendosi alla regia ha detto: “A me dispiace che tu dice che tu non abbia bisogno di restare qui, se davvero fosse ci rimango davvero male”. La stessa, poi, ha aggiunto: “Mi fate un favore, vi accertate? A questo punto divento precisa…Posso parlare adesso durante la pubblicità con una truccatrice?”. Ma Barbara con la signora dietro le quinte poi c’ha parlato veramente? A quanto pare si, ma sulla questione la conduttrice di Domenica Live si è limitata a dire dopo la pubblicità: “Io di questa cosa non ne voglio parlare più… ho parlato con il reparto trucco e so quello che è successo e non ne voglio parlare più”.