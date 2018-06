Barbara d’Urso svela: “Ecco perché il GF l’ha vinto Alberto Mezzetti”

Grande Fratello, Barbara d’Urso si svela: perché ha vinto Alberto e i momenti più belli del reality

Barbara d’Urso ha rilasciato una curiosa intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La nota conduttrice di Canale 5 non ha potuto fare a meno di parlare del Grande Fratello. La quindicesima edizione del reality-show in onda su Mediaset ha riscosso un grandissimo successo, tant’è che è stato il programma più visto della primavera. Tra polemiche, amori e colpi di scena, i telespettatori italiani non hanno potuto far altro che appassionarsi alla storia di tutti i concorrenti in gara. Alla fine, però, a vincere il montepremi di cento mila euro è stato Alberto Mezzetti. La padrona di casa ha le idee molto chiare e al giornale di gossip rivela i motivi per cui crede che ad essere premiato sia stato proprio il giovane Tarzan.

Barbara d’Urso parla di Alberto Mezzetti e della vittoria al Grande Fratello 2018

Mezzetti ha vinto e Barbara crede di sapere il perché. La d’Urso ha svelato: “Alberto si è divertito a corteggiarmi per gioco, il pubblico l’ha premiato perché è un ragazzo per bene.” Insomma, la conduttrice è convinta che il giovane di Viterbo sia riuscito a vincere grazie alla sua spontaneità ed educazione. Di questa quindicesima edizione del reality-show, sono molti i momenti che la presentatrice porterà con sé. “Ci sono tanti momenti di questa edizione che mi rimarranno nel cuore: il discorso dell’onorevole Pezzopane a Simona Coccia sull’amore contro ogni pregiudizio, la pace tra Bobby Solo e sua figlia Veronica dopo 15 anni, l’ingresso della divina Gina Lollobrigida nella Casa, le canzoni della spagnola Aida per imparare l’italiano.”

Barbara d’Urso in vacanza: ecco quando torna sul piccolo schermo

Barbara ha appena concluso la sua stagione televisiva, con ben tre programmi andati tutti in onda in diretta tv. In ogni caso, già si pensa a quando tornerà sul piccolo schermo. La d’Urso ha infatti rivelato che tornerà a lavoro i primi di Settembre, anche se a metà Giugno partiranno anche le riprese de La dottoressa Giò.