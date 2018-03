La dottoressa Giò con Barbara d’Urso e Patrick Dempsey: quando va in onda e trama

Fervono i preparativi per la nuova stagione de La dottoressa Giò, la fiction Anni Novanta che ha portato al successo Barbara d’Urso. La padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha deciso di tornare ad indossare i panni della famosa ginecologa e le riprese cominceranno la prossima estate. La messa in onda è invece fissata al 2019. Nelle nuove puntate ci sarà anche Patrick Dempsey, che ha conosciuto Barbarella ad un festival cinematografico ad Ischia. L’ex dottor Stranamore di Grey’s Anatomy rivestirà il ruolo di un medico innamorato della dottoressa Giò. Nel cast non mancheranno personaggi storici come Armando, il marito della protagonista. Fabio Testi, interprete dell’uomo, ha annunciato la sua presenza in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. Testi ha pure confermato la presenza di Dempsey, che sarà il suo rivale in amore.

Fabio Testi e le anticipazioni de La dottoressa Giò

“Barbara sta curando tutti gli aspetti del progetto. Mi ha telefonato e mi ha chiesto: ‘Sei libero la prossima estate?’ Tieniti pronto per la nuova serie de La dottoressa Giò” ha raccontato Fabio Testi alla rivista diretta da Sandro Mayer. L’attore ha aggiunto: “Altre persone che conoscono il progetto mi hanno parlato di Patrick Dempsey. Mi fa molto piacere: mi stimola l’idea di confrontarmi sul set con un grande attore americano. Credo poi che la presenza di Dempsey possa dare alla serie un respiro internazionale…“.

Il produttore della serie, Roberto Sessa, ha invece rivelato a Di Più: “Le sceneggiature sono quasi pronte, la macchina della produzione è avviata, con vecchi e nuovi personaggi, e stiamo lavorando sul cast”. Cast nel quale potrebbe entrare pure Fabio Fulco: la proposta è arrivata in diretta tv dalla stessa d’Urso, che ha ospitato il collega a Domenica Live dopo la fine della storia d’amore con Cristina Chiabotto.

Come sarà la nuova stagione de La Dottoressa Giò

Secondo quanto fa sapere sempre Di Più, la nuova stagione de La Dottoressa Giò con Barbara d’Urso avrà un ritmo più veloce, molto simile alle serie tv americane. Ci saranno più personaggi e verranno affrontate con maggiore attenzione le storie dei pazienti e le rispettive dinamiche familiari.

La dottoressa Giò trama e riassunto: dove eravamo rimasti

La dottoressa Giò-Una mano da stringere è il film per la tv del 1995, trasmesso su Canale 5, da cui è stata tratta la serie La dottoressa Giò. Due stagioni da cinque episodi andate in onda su Rete 4 trasmesse trail 1997 e il 1998. La fiction era ambientata nell’ospedale Sandro Pertini di Roma e raccontava le vicende di Giorgia Basile, una coraggiosa ginecologa che prendeva a cuore i problemi di salute e quelli familiari delle sue pazienti.