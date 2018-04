Barbara d’Urso furiosa al Grande Fratello, Baye Dame: “È colpa di Aida”

“La cosa che più mi ha fatto arrabbiare e che ha fatto arrabbiare l’Italia è questo chiudersi in un branco” ha detto Barbara d’Urso ai ragazzi “Perché qualunque tipo di giustificazione non giustifica il chiudersi in un branco. Il bullismo è una cosa violenza che va combattuta”. La stessa, poi, ha aggiunto: “Io da questa sera esigo che questa clima vergognoso di odio sparisca immediatamente. Ci stanno le provocazioni, ci stanno le litigate ma non il branco contro una persona. Io sono dieci anni che combatto la violenza contro le donne quindi io non ci sto! Che messaggio devo fare passare io? Questo? Io non ci sto!”. Le parole dure e intransigenti di Barbara, però, non hanno fatto cambiare idee a Baye che, per giustificarsi, ha detto: “È stata anche colpa di Aida”.

Grande Fratello 15: Baye Dame squalificato dal gioco Barbara non ha risparmiato rimproveri neanche agli altri concorrenti della Casa. “Mi rivolgo anche agli altri, a quelli che stavano lì e guardavano, a quelli che ridevano” ha infatti detto la d’Urso. Il Grande Fratello, ha infatti spiegato poi lei, prenderà dei provvedimenti disciplinari anche nei confronti degli altri ragazzi e ragazze che, in un modo o nell’altro, hanno contribuito a fomentare questo clima d’odio. Intanto, però, stasera Baye Dame è stato squalificato dal GF e ha dovuto lasciare la Casa immediatamente.