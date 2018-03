Barbara d’Urso ha chiesto a Filippo Nardi di fare la macchina della verità

Pomeriggio 5 e canna-gate: Barbara d’Urso ha chiesto a Filippo Nardi di sottoporsi alla macchina della verità

Barbara d’Urso è tornata a parlare del canna-gate a Pomeriggio 5. E nel corso dell’ultima puntata del programma ha chiesto pubblicamente a Filippo Nardi di sottoporsi alla macchina della verità. Com’è noto, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è stato tirato in ballo da Eva Henger che a Striscia la notizia ha confidato di aver visto fumare insieme a Francesco Monte anche l’ex concorrente del Grande Fratello. Filippo, una volta rientrato in Italia, ha ribadito la sua estraneità ai fatti e ha rifiutato la proposta della d’Urso. Il conte inglese non ha intenzione di sottoporsi alla macchina della verità, ma ha fatto a Barbarella una controproposta: quella di fare il test del capello.

Filippo Nardi ha proposto a Barbara d’Urso di fare il test del capello

“La macchina della verità non mi convince e, a mio parere, uno studio televisivo non è il posto giusto per farla. Sono più disponibile a dare un campione del mio capello per farne l’analisi” ha spiegato Filippo Nardi a Barbara d’Urso. “L’analisi del capello è più attendibile della macchina della verità a livello scientifico, non avrei alcun problema a sottopormi a un test del genere” ha aggiunto l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Una dichiarazione che ha stupito parecchio la padrona di casa di Pomeriggio 5, che ha invitato gli autori di Striscia la notizia a prendere in esame quanto detto da Filippo. “Amici di Striscia prendete nota!” ha avvisato la dottoressa Giò.

A Domenica Live torna la macchina della verità per il canna-gate

Intanto Barbara d’Urso ha annunciato che domenica prossima – come promesso qualche settimana fa – Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti e Craig Warwick si sottoporranno alla macchina della verità tornando così ad affrontare il tema del canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi dopo le accuse di Eva Henger ai danni di Francesco Monte.