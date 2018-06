Barbara d’Urso e Federica Panicucci si odiano o la loro rivalità è solo una leggenda? Le ultime dichiarazioni della conduttrice di Mattino 5

Della presunta rivalità tra Federica Panicucci e Barbara d’Urso si è sempre parlato tanto. Le due conduttrici, infatti, sono sicuramente due donne che sono riuscite a conquistarsi a Mediaset dei ruoli di tutto rispetto. Da molti anni, però, le male lingue continuano a dire che tra loro non corra buon sangue. Quanto c’è di vero in tutto questo? Nell’ultimo numero di Oggi è stato chiesto proprio a Federica Panicucci di rispondere a questa domanda la quale, chiamata in causa, non si è certo tirata indietro. La showgirl ha infatti subito chiarito alcune cose, spiegando subito la sua posizione nei confronti di Barbara d’Urso.

Federica Panicucci e Barbara d’Urso rivali: verità o leggenda? Risponde la presentatrice di Mattino 5

Tutte le volte che a Federica Panicucci viene chiesto di parlare del rapporto che lei ha con le sue colleghe, inevitabilmente, salta fuori il nome di Barbara d’Urso. Ma le due sono o non sono alle strette? A rispondere a questa domanda, come accennato sopra, c’ha pensato proprio la presentatrice di Mattino 5. Al settimanale Oggi, infatti, quest’ultima ha dichiarato: la rivalità con Barbara d’Urso? “È assolutamente una leggenda e credo di averlo dimostrato ampiamente nell’ultimo mese: a Mattino Cinque ho dedicato molto spazio al Grande Fratello”.

Federica Panicucci: le voci della presuntà rivalità con Barbara d’Urso smentite dalla diretta interessata

Tirando in ballo lo spazio dedicato al Grande Fratello a Mattino 5 la Panicucci, molto probabilmente, ha voluto smentire indirettamente un’altra notizia pubblica tempo fa da Oggi. In un vecchio numero del settimanale, infatti, era stato scritto che Federica Paniccucci aveva fatto sapere ai vertici di Mediaset di non voler dedicare tempo al reality condotto da Barbara d’Urso nella sua trasmissione. L’articolo in questione, però, era stato poi subito smentito da Federica Panicucci sui social.