Domenica Live, Barbara d’Urso contro Cecilia e Ignazio: l’ennesima frecciatina della conduttrice

Ennesima frecciatina di Barbara d’Urso a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Durante l’ultima puntata di Domenica Live, la conduttrice napoletana ha difeso Marco Ferri, naufrago dell’Isola dei Famosi, e ha tirato in ballo la coppia nata al Grande Fratello Vip. Tutto è nato da un gossip riportato in studio da Cecilia Capriotti, che ha rivelato che in Honduras una ragazza fidanzata (di cui non si conosce ancora l’identità) ha provato a corteggiare il figlio di Riccardo Ferri, ma questi ha subito declinato la proposta. Un rifiuto che la d’Urso ha molto apprezzato, tanto da lodare pubblicamente Marco e lanciare implicitamente una stoccata a Cecilia e Ignazio. “Diciamo che ci sono anche quelli che dicono “No, grazie” durante i reality se qualcuno ci prova” ha detto Barbarella.

Marco Ferri ha rifiutato una ragazza fidanzata all’Isola dei Famosi

Parole che non sono passate inosservate, soprattutto dai telespettatori più attenti. La guerra tra Barbara e la sorella di Belen è iniziata dopo che a Pomeriggio 5 e Domenica Live si è cominciato a parlare con troppa assiduità del tradimento dell’argentina ai danni di Francesco Monte. Offesi da quello che è emerso nello studio di Barbara d’Urso, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser – insieme a Jeremias Rodriguez – non hanno mai accettato l’invito a prendere parte a Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Ignazio Moser e Cecilia hanno rifiutato l’ospitata della d’Urso

Senza contare che da anni la dottoressa Giò è in guerra con Belen Rodriguez: le due non si rivolgono la parola da tempo, da quando la conduttrice di Tu si que vales ha sposato Stefano De Martino e non ha condiviso il modo in cui la d’Urso ne ha parlato nelle sue trasmissioni.