Barbara d’Urso torna a parlare del canna-gate a Pomeriggio 5 e si schiera dalla parte di Eva Henger e Striscia la notizia

L’Isola dei Famosi è terminata ma il canna-gate continua a far discutere. Barbara d’Urso ne ha parlato di nuovo a Pomeriggio 5 e dopo mesi di testimonianze, prove e mezze verità, la conduttrice ha preso una netta posizione. La dottoressa Giò si è schierata dalla parte di Eva Henger e di Striscia la notizia, rimarcando che le prove presentate dal tg satirico di Antonio Ricci sono più che evidenti. “Quello che ha mostrato Striscia è evidente. Striscia ha obiettivamente mostrato che Eva su delle cose aveva ragione. Eva non è una bugiarda“ ha affermato Barbarella nel corso dell’ultima diretta del suo show pomeridiano.

Le prove di Striscia la notizia sul canna-gate sono evidenti: parola di Barbara d’Urso

“Lo sbaglio è stato negare delle prove mostrate da Striscia la notizia. La tv la vediamo tutti”, ha aggiunto Barbara d’Urso tirando in ballo gli addetti ai lavori dell’Isola dei Famosi. La conduttrice napoletana ha però chiarito di non voler attaccare in alcun modo Alessia Marcuzzi, già presa di mira da Valerio Staffelli. “Sia chiaro: non ho nulla contro Alessia e non sto lanciando alcuna frecciatina. Dico solo che le prove sono evidenti”, ha puntualizzato la d’Urso.

Barbara d’Urso pronta a cambiare pagina dopo il canna-gate dell’Isola dei Famosi

A quanto pare queste sono le ultime parole che Barbara d’Urso ha espresso sul canna-gate. Con l’inizio del Grande Fratello, la presentatrice non vuole tornare più a parlare di questo scottante argomento. Il capitolo è dunque definitivamente chiuso?