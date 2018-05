Barbara d’Urso? Parla Costantino della Gherardesca: “Il suo è vero trash”

Costantino della Gherardesca prende le difese di Barbara d’Urso e condanna chi la critica: le parole del conduttore Rai

L’ultima edizione del GF 15 ha messo Barbara d’Urso nella posizione di doversi difendere da diversi attacchi in questo periodo. La conduttrice Mediaset, nello specifico, sarebbe stata spesso criticata per i contenuti diseducativi promossi dalla trasmissione. I concorrenti scelti per il Grande Fratello, infatti, quest’anno non si sono certo distinti per i loro modi pacifici e tranquilli. Il loro atteggiamento e il modo in cui il programma ha gestito alcune situazioni avrebbe allora spinto diversi volti noti a puntare il dito contro la padrona di casa dello show, ovvero Barbara d’Urso. Quest’ultima, a sua volta, è sempre riuscita a difendersi ma tra le fila dei suoi sostenitori, proprio di recente, si è anche unito Costantino della Gherardesca. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, in particolare, il conduttore Rai è tornato a parlare della sua collega, spendendo solo parole di stima nei confronti di quest’ultima.

Barbara d’Urso? “Il suo è vero trash non è cattivo gusto”

Dopo aver lanciato sul Foglio l’appello “Fate Santa Barbara d’Urso” Costantino della Gherardesca spiega al settimanale Oggi perché Barbara d’Urso è secondo lui una professionista del suo mestiere. I suoi programmi? “Ma che danni possono fare? I veri danni li hanno fatti i programmi di disinformazione […] Il suo è vero trash e non cattivo gusto” ha dichiarato Costantino. “Chi l’attacca spera di nobilitare il livello mediocre dei propri programmi” ha aggiunto poi lo stesso “Peccato che nessuno dei suoi detrattori conduca programmi di neuroscienza, né intervisti premi nobel”.

Barbara d’Urso e la TV trash: parla Costantino della Gherardesca

Durante l’intervista Costantino della Gherardesca però ha anche tenuto a precisare che la sua difesa a Barbara d’Urso e completamente disinteressata. Lui è un conduttore Rai, quindi non è per avere la possibilità di lavorare con la conduttrice che si è speso a favore di quest’ultima. Dopo Giovanni Ciacci contro Selvaggia Lucarelli, Costantino della Gherardesca è il secondo volto noto della rete rivale che prende le difese di Barbarella. Carmelita ha fan e ammiratori ovunque, bisogna riconoscerglielo.