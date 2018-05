Barbara d’Urso contro Michelle Hunziker: c’entra il Grande Fratello

Grande Fratello contro Vuoi scommettere: Barbara d’Urso non vuole cedere il martedì sera a Michelle Hunziker

Barbara d’Urso è irremovibile: il Grande Fratello torna in onda di martedì sera. La napoletana si sarebbe opposta all’ultima volontà di Pier Silvio Berlusconi, che voleva far restare il reality show al lunedì sera dopo gli ottimi ascolti registrati. Non solo, a quanto pare il compagno di Silvia Toffanin voleva lasciare il martedì sera a Michelle Hunziker e al nuovo programma Vuoi scommettere?, che la svizzera condurrà in coppia con la figlia Aurora Ramazzotti. Un motivo per preservare lo show da uno scontro difficile, quello con la nuova fiction di Vanessa Incontrada – Il capitano Maria – in onda su Rai Uno a partire da lunedì 7 maggio.

La guerra del martedì tra Barbara d’Urso e Michelle Hunziker

“Carmelita aveva chiesto e ottenuto il martedì sera per il ritorno in prime time, salvo poi spostarsi al lunedì per due settimane per fare spazio alla Champions League. Ritrovandosi contro Il Commissario Montalbano e facendo volare gli ascolti fino al 27% di share. Dopo questi risultati, Mediaset aveva deciso di lasciare il Gf al lunedì, giorno scelto da Piersilvio Berlusconi da tempo per i reality, e tutelare la partenza di Vuoi Scommettere? di Michelle Hunziker sulla carta più debole e alle prese con il debutto della nuova fiction di Vanessa Incontrada”, si legge su Dagospia.

Ma la d’Urso è stata irremovibile, come si legge sul popolare sito web: “Come andrà finire? Il Grande Fratello tornerà al martedì e la Hunziker dovrebbe cambiare giorno si valutano il giovedì e il venerdì sera”.

La prima puntata di Vuoi scommettere è stata rimandata

E così è stato: come comunicato durante la conferenza stampa del programma, la prima puntata di Vuoi scommettere? non andrà più in onda lunedì 7 maggio bensì giovedì 17 maggio.