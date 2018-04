Barbara d’Urso a Domenica Live parla del Grande Fratello: le parole su Baye Dame, Aida Nizar e gli altri concorrenti

Barbara d’Urso è tornata a parlare della lite scoppiata al Grande Fratello tra Aida Nizar e Baye Dame. O forse è meglio dire della polemica nata sui social network in seguito agli atti di bullismo che alcuni concorrenti del reality show, non solo l’italo-africano, hanno attuato nei confronti della spagnola. A Domenica Live Barbarella si è dichiarata molto arrabbiata per la situazione, tanto da aver chiesto subito dei provvedimenti alla produzione del reality show. Provvedimenti che verranno comunicati nel corso della puntata di lunedì 30 aprile e che non riguarderanno solo Baye.

Barbara d’Urso: “I ragazzi non si sono resi conto di quello che hanno fatto”

“Domani aprirò subito la puntata con questa faccenda. I ragazzi non si sono davvero resi conto di quello che hanno fatto. Non è stato solo Baye Dame. Sono molto arrabbiata” ha puntualizzato Barbara d’Urso. Che da anni lotta contro la violenza sulle donne e per questo ha bollato il comportamento tenuto nei confronti di Aida Nizar come “violenza fisica e verbale”. Dunque, sembra certa la squalifica di Baye Dame, il concorrente che più di tutti gli altri ha aggredito e insultato Aida. Non è chiaro invece cosa accadrà agli altri concorrenti: saranno penalizzati con delle nomination?

Grande Fratello: Baye Dame prima si pente, poi torna ad attaccare Aida

Intanto nella Casa del Grande Fratello Baye Dame si è prima pentito per quanto fatto ai danni di Aida Nizar per poi tornare ad attaccare la spagnola. Come reagirà in caso di un’eventuale squalifica?