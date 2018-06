Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti del Grande Fratello a cena insieme: ecco cosa è successo tra i due

Barbara d’Urso è una donna di parola. E così, come promesso al Grande Fratello, è andata a cena con il vincitore Alberto Mezzetti. Quest’ultimo lo ha rivelato al settimanale Di Più, svelando dettaglio dopo dettaglio come si è svolto il galante appuntamento con la conduttrice Mediaset. Come raccontato da Tarzan, l’incontro è avvenuto a Milano, la città dove Barbarella vive da anni. I due si sono visti al ristorante scelto da Alberto: lui è arrivato con la sua macchina, mentre lei è giunta con la sua vettura guidata dal sua autista. Per l’occasione Mezzetti ha sfoggiato un outfit semplice ma stiloso: camicia blu, pantaloni crema e un maglioncino chiaro. Più sportiva, invece, la d’Urso, che ha optato per una giacchetta di jeans e pantaloni. “Purtroppo non ho foto del nostro appuntamento perché i patti erano chiari: il mio telefono, per vederla, ho dovuto lasciarlo in macchina”, ha detto l’ex gieffino. Ma cosa hanno mangiato Barbara e Alberto?

Il menu della cena tra Alberto Mezzetti e Barbara d’Urso

Alberto Mezzetti ha ordinato un piatto di spaghetti al cacio, pepe e gamberi; Barbara d’Urso un antipasto e un secondo. “Però gli spaghetti che avevo preso io l’hanno incuriosita e li abbiamo mangiati insieme, dallo stesso piatto, incrociando le forchette”, ha puntualizzato Tarzan. Dunque la cena a un certo punto è diventata piuttosto intima e la complicità è aumentata minuto dopo minuto, ora dopo ora. “Per tutta la cena abbiamo riso molto. Ha un sorriso bellissimo, vederla felice mi ha riempito il cuore”, ha fatto sapere Alberto. L’incontro è poi finito con un bacio, ma Mezzetti ha chiarito: “Un bacio vero ancora no. Mentre la baciavo sulla guancia i nostri nasi si sono sfiorati, ma niente di più”.

Alberto del Grande Fratello continuerà a corteggiare Barbara

“Ho pagato il conto e ci siamo divisi. Però credo sia nato un rapporto di complicità, una curiosa e rispettosa amicizia. Ma io continuerò a corteggiarla. Mi hanno insegnato che il corteggiamento più è lungo e più è divertente”, ha assicurato Alberto Mezzetti. Nascerà davvero l’amore con Barbara d’Urso?