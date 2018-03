Barbara d’Urso: “Tornerò a parlare del canna-gate, ecco quando”

By

Canna-gate dell’Isola dei Famosi: Barbara d’Urso tornerà a parlare del caso a Domenica Live e Pomeriggio 5

Nessun bavaglio per Barbara d’Urso sul canna-gate. La conduttrice napoletana ha rivelato nell’ultima puntata di Domenica Live che tornerà presto a parlare delle accuse di Eva Henger a Francesco Monte. Nelle ultime settimane – complici anche le elezioni – Barbarella ha preferito occuparsi di altre tematiche ma non ha dimenticato la faccenda. E soprattutto la promessa che Craig Warwick, Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi le hanno fatto, ovvero quella di sottoporsi alla macchina della verità. “Appena Nadia rientrerà in Italia torneremo a parlare della vicenda e cercheremo di capire meglio” ha promesso la dottoressa Giò. Dunque, nessun veto dai vertici Mediaset sulla questione: dopo che le indagini di Striscia la notizia continuano senza sosta, anche Pomeriggio 5 e Domenica Live torneranno presto ad occuparsi del caso.

Canna-gate: dove eravamo rimasti con la vicenda

Ma a che punto siamo con il canna-gate? Nonostante le numerose insinuazioni di Striscia la notizia, Francesco Monte è rimasto fermo sulla sua posizione. Intervenuto di recente a Verissimo ha ribadito: “Inutile parlarne ancora quando le cose sono state portate avanti nelle sedi opportune”. Non ha cambiato versione neppure Eva Henger che, sebbene non abbia l’appoggio di altri naufraghi, va avanti con la sua battaglia.

Filippo Nardi e Paola negano le accuse di Eva Henger

Intanto Filippo Nardi e Paola Di Benedetto, rientrati da poco in Italia, hanno seccamente smentito di aver fatto uso di marijuana in Honduras. “Non fumo da un anno e sono anche astemio” ha fatto sapere l’ex concorrente del Grande Fratello. Madre Natura ha invece replicato: “Questa accusa mi fa ridere visto che io neppure fumo”.