Veronica Satti non ha bestemmiato al Grande Fratello: parola di Barbara d’Urso a Domenica Live

Nessuna bestemmia da parte di Veronica Satti al Grande Fratello. A smentire ci ha pensato Barbara d’Urso nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live. La conduttrice napoletana ha assicurato che la figlia di Bobby Solo non ha pronunciato alcuna bestemmia e che il pubblico ha dunque frainteso. Durante la spiegazione, Barbarella ha lanciato una bella frecciatina ad Alessia Marcuzzi, la collega che presenta l’Isola dei Famosi. Una stoccata che ai telespettatori più attenti non è di certo sfuggita, anche perché è già la seconda in poche settimane.

Cosa ha detto Barbara d’Urso su Alessia Marcuzzi

“Veronica non ha bestemmiato. Tutti gli autori hanno ri-ascoltato attentamente quello che è stato detto da Veronica e non c’è stata alcuna bestemmia” ha sentenziato Barbara d’Urso. “Qui non si svicola” ha aggiunto la presentatrice del Grande Fratello. Il termine “svicolare” non è casuale: è stato usato negli ultimi mesi da Striscia la notizia per criticare il comportamento di Alessia Marcuzzi che, per tutta la durata del reality show, non ha mai approfondito come richiesto dal pubblico la questione canna-gate. “In caso contrario, ci sarebbe stata una squalifica, come già successo in passato”, ha concluso la d’Urso.

Barbara d’Urso contro Alessia Marcuzzi dopo l’Isola dei Famosi

Non è la prima volta che Barbara d’Urso lancia una velata frecciatina ad Alessia Marcuzzi. Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello – programma che Alessia ha condotto per quasi dieci anni – la d’Urso ha usato il termine “svicolare” per affrontare la questione di un ipotetico cellulare nascosto nella Casa di Cinecittà.