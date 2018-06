Barbara d’Urso: “Mediaset mi aveva chiesto di presentare i Mondiali”

Ilary Blasi a Balalaika sui Mondiali di calcio 2018: il programma lo doveva condurre Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha confermato al settimanale Di Più i gossip degli ultimi mesi. La conduttrice napoletana doveva condurre Balalaika, il nuovo programma di Canale 5 sui Mondiali di calcio in Russia. La napoletana ha però rifiutato e la scelta è ricaduta su Ilary Blasi, che ha preso il timone del format insieme a Nicola Savino. Alla rivista diretta da Sandro Mayer, Barbarella ha rivelato che è stata messa di fronte ad una scelta: o conduceva il format sui Mondiali o il Grande Fratello. E lei ha subito scelto il secondo, visto che si tratta di un reality show che conosce bene. Senza dimenticare che la d’Urso è poco esperta del mondo del pallone.

Le parole di Barbara d’Urso sul programma sui Mondiali in Russia

“I vertici Mediaset mi avevano davvero chiesto di presentare i Mondiali. Ma dovevo scegliere: o i Mondiali o il Grande Fratello. E io al Grande Fratello tengo troppo”, ha confidato Barbara d’Urso. Anche se ha rinunciato ad uno show come Balalaika, la d’Urso non andrà in vacanza. Terminati Pomeriggio 5 e Domenica Live, la napoletana è ora tornata a recitare. Carmelita sta infatti girando la nuova serie de La Dottoressa Giò, che andrà in onda nei primi mesi del 2019. Un grande ritorno per Barbara, felicissima di questa nuova opportunità lavorativa.

Barbara d’Urso tornerà al Grande Fratello nel 2019

Intanto è confermata una nuova edizione del Grande Fratello Nip, che tornerà su Canale 5 nella primavera del 2019. Alla conduzione ritroveremo nuovamente Barbara d’Urso. Partirà invece a settembre l’edizione Vip, con al comando Ilary Blasi.