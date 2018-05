Barbara D’Urso ospite ad Avanti un altro: pace fatta con Bonolis?

Avanti un altro: Paolo Bonolis ospita Barbara D’Urso in prima serata su Canale5

Se confermata la news ha dell’incredibile. Barbara D’Urso ospite di Paolo Bonolis ad Avanti un altro. Sì sì, proprio così. Ad annunciarlo sono Marco Salvati, uno degli autori del programma di Canale5, e Sonia Bruganelli, produttrice e moglie del conduttore. Su Instagram i due pubblicano chi una “storia” con l’immagine del camerino della D’Urso, chi una foto che immortala la conduttrice di Pomeriggio 5 negli studi Elios in Roma, lì dove si registrano le varie puntate della nota trasmissione di Mediaset. Dunque, la popolare presentatrice di Domenica Live parteciperebbe in qualità di “guest star” ad uno degli speciali del quiz, presto in onda in prima serata di Canale5. Oltre a lei, in una delle serate messe in piedi per beneficenza, dovrebbe esserci anche Cristiano Malgioglio.

Barbara D’Urso ospite ad Avanti un altro 2018 – Pure di sera dopo le frecciatine di Paolo Bonolis

Per alcuni, la notizia dell’ospitata di Barbara D’Urso ad Avanti un altro 2018 – Pure di sera arriva come una sorta di fulmine a ciel sereno. Da tanto tempo, infatti, i media raccontano di presunti dissapori tra Paolo Bonolis e la conduttrice. Spesso si dice che lei si “dimentichi” di ricordare l’appuntamento con il game in onda subito dopo il suo programma. Lui, invece, anche di recente ha lanciato una serie di frecciatine alla presentatrice proprio per questo motivo. A sorprendere, però, erano già state le parole pronunciate dalla stessa D’Urso a margine della conferenza stampa di presentazione del Grande Fratello. “Vi dimostreremo che non è vero“: queste quanto detto dalla conduttrice per “gettare benzina sul fuoco” circa la presunta lite tra i due. Insomma, è pace fatta?

Avanti un altro: l’imitazione di Barbara D’Urso fatta da Luca Laurenti

Del resto, ad Avanti un altro Barbara D’Urso non è soltanto oggetto di attenzione da parte di Paolo Bonolis ma anche di Luca Laurenti. Finora, infatti, più volte nel corso della fortunata trasmissione prodotta da Endemol con RTI il “collega-evergreen”ha riservato alla conduttrice imitazioni“shock”, così come le chiamerebbe lei.