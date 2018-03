Barbara d’Urso spiega perché era assente ai funerali di Fabrizio Frizzi

Perché Barbara d’Urso non c’era ai funerali di Fabrizio Frizzi

Tanti personaggi del mondo dello spettacolo hanno preso parte ai funerali di Fabrizio Frizzi, che si sono tenuti a Roma nella mattina di mercoledì 28 marzo. Tra conduttori e presentatrici si è registrata un’assenza importante: quella di Barbara d’Urso. Il volto Mediaset si sta occupando da giorni della morte di Frizzi e ha sempre parlato di Fabrizio come di un caro amico e collega. Perché dunque non ha lasciato Milano per recarsi nella Capitale a dare il suo ultimo saluto al marito di Carlotta Mantovan? Barbarella lo ha spiegato nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, dove ha dedicato buona parte della trasmissione proprio alla cerimonia funebre del padrone di casa de L’Eredità.

Le parole di Barbara d’Urso dopo la morte di Fabrizio Frizzi

Barbara d’Urso ha confessato che voleva partecipare al funerale di Fabrizio Frizzi, ma che non le è stato possibile a causa del lavoro. Per via delle riunioni e delle prove per Pomeriggio 5, Domenica Live e la nuova edizione del Grande Fratello, la conduttrice napoletana non è riuscita a lasciare Milano e andare a Roma, dove è stato omaggiato per l’ultima volta l’ex presentatore di Miss Italia, Scommettiamo che e altri format Rai di successo. “Avrei voluto essere lì” ha assicurato la d’Urso che, solo qualche giorno fa, ha raccontato di aver sentito Frizzi per messaggio poco prima della sua scomparsa.

Funerali Fabrizio Frizzi: in migliaia in Piazza del Popolo

Non solo personaggi famosi, ai funerali di Fabrizio Frizzi c’erano anche tante persone comuni. In migliaia sono accorse a dare l’ultimo saluto al conduttore Rai. Migliaia di persone si sono radunate in Piazza del Popolo, fuori la Chiesa degli Artisti, per omaggiare l’ex marito di Rita Dalla Chiesa. Il presentatore è morto nella notte tra il 25 e il 26 marzo a causa di un’emorragia cerebrale. Da mesi stava combattendo contro una brutta malattia, della quale non ha mai parlato troppo. Secondo voci di corridoio si sarebbe trattato di un tumore cerebrale, di quelli inoperabili e inguaribili.