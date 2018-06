Barbara D’Urso al settimo cielo: cosa è successo dopo la finale del GF

Barbara D’Urso al settimo cielo: la conduttrice entusiasta sui social dopo la finale del Grande Fratello

Il Grande Fratello si è concluso con la finale del 4 giugno e Barbara D’Urso ora scrive un messaggio di felicità su Instagram. La nota conduttrice ci tiene a rivelare di aver ottenuto un risultato più che positivo con questa edizione del reality. In particolare, con il post, Barbara annuncia che questa edizione è riuscita a conquistare una grande porzione di pubblico. In tutto ciò, ovviamente, ci tiene soprattutto a ringraziare i telespettatori che le hanno permesso di ottenere un risultato così incredibile. Le puntate in onda in prima serata sono riuscite a registrare dei dati molto alti su Canale 5. La D’Urso ammette che la media delle prime puntate è stata abbastanza alta, parlando di share. Dopo aver rivelato che anche la finale è riuscita ad ottenere ottimi risultati, conferma che questi sono dati che non si registravano da anni. Con gli hashtag poi completa il suo messaggio, sottolineando che ci sono stati grandi ascolti anche senza la presenza di Vip all’interno della Casa. Un’ottima edizione, dunque, per la Mediaset.

Ottimi risultati per Barbara D’Urso con il Grande Fratello 2018

“E la finale del Grande Fratello 15 fa il 23,63% di share con picchi superiori al 43%!!!! La media delle otto puntate del GF15 è superiore al 23% di share!” Questi sono i dati registrati nel corso delle serate andate in onda in questi mesi e in particolare di quella trasmessa ieri, lunedì 4 giugno. “Un risultato incredibile che il GF non faceva da anni e un dato pazzesco per le prime serate di Canale5!!!! Tutto questo grazie a voi!” Barbara conclude così il suo messaggio di felicità, ringraziando tutto il pubblico che continua a seguirla in televisione. Infine, saluta i suoi telespettatori con la sua frase: “Con il cuore”.

Barbara D’Urso contenta per i risultati del GF15: ottimi ascolti

Momenti di grande orgoglio e felicità per Barbara D’Urso. La quindicesima edizione, vinta da Alberto Mezzetti, conquista tutto il pubblico. Ricordiamo, però, che il reality quest’anno è stato anche oggetto di numerose polemiche. Infatti, i concorrenti sono spesso finiti sotto accusa per alcuni loro comportamenti. Sono state ben due le squalifiche di questa edizione. Nonostante ciò, Barbara D’Urso festeggia gli ottimi risultati ottenuti.