Barbara d’Urso agitata rivela: “Non dormo più la notte”

Pomeriggio 5: le parole di Barbara d’Urso a poche ore dal ritorno del Grande Fratello

Barbara d’Urso è pronta a tornare alla conduzione del Grande Fratello ma non nasconde la propria ansia e preoccupazione. Questi sono giorni frenetici e intensi per Barbarella, costretta a dividersi tra Milano e Roma. E sì, perché oltre a tornare al timone del reality show nelle vesti di conduttrice e autrice, continua a presentare le sue trasmissioni Pomeriggio 5 e Domenica Live. Insomma, un tour de force non da tutti! Per questo nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbarella ha rivelato di non dormire più la notte da giorni, di essere parecchio agitata. Ma allo stesso tempo la dottoressa Giò è felice. Orgogliosa di tornare a lavorare ad un programma di prima serata, che in passato le ha regalato tante soddisfazioni.

Barbara d’Urso è agitata ma felice per via del Grande Fratello

“Non dormo la notte. Gestire tre programmi è difficile ma sono pazza di felicità” ha ammesso Barbara d’Urso durante l’ultima diretta di Pomeriggio 5. Per il ritorno del Grande Fratello Nip Barbarella è diventata pure autrice e insieme alla produzione ha scelto “storie pazzesche”, come sottolineato dalla napoletana. La d’Urso, oltre a confidare il proprio stato d’animo, ha confermato anche i nomi degli opinionisti del Grande Fratello. Come annunciato qualche giorno fa da Tv Sorrisi e Canzoni, ci saranno Cristiano Malgioglio (che era già stato opinionista nel 2015) e Simona Izzo. Top secret, ancora, il nome dei concorrenti: si parla di volti già noti come Michael Terlizzi, Luigi Mario Favoloso, Camilla Lucchi e Simone Coccia ma per il momento non ci sono conferme.

Quando inizia il Grande Fratello con Barbara d’Urso

Il Grande Fratello 2018 inizierà ufficialmente su Canale 5 martedì 17 aprile.