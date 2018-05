D’Urso commenta il rinnovo con Mediaset e replica su De Filippi e GF

Mediaset: Barbara D’Urso commenta il rinnovo del contratto “lunghissimo” e “anticipato”

Intervistata da Oggi, Barbara D’Urso commenta il rinnovo del contratto con Mediaset. Al settimanale la conduttrice di Grande Fratello 2018 parla così del rapporto con l’azienda di Cologno Monzese che attualmente prevede “un lunghissimo contratto anticipato. Cosa che nella nostra azienda è davvero fuori dal comune“. Anche aggiungendo che, dopo questo accordo già sottoscritto – per ora restano top secret le cifre dello “stipendio” da presentatrice di punta di Canale5 -, “firmerò per altri anni. Ovviamente a Mediaset“. Dunque, problemi con l’azienda pare non ce ne siano. Né, in questo periodo, la conduttrice rischia di essere “oscurata” dal talento delle colleghe, visto il grande successo di ascolti registrati dal GF 15. Né tantomeno la presentatrice ha voglia di smettere di lavorare. Lo chiarisce lei stessa affermando: “(…) Cerco di non andarci in pensione. Perché senza lavoro sarebbe complicato vivere, devo fare, fare, fare“.

Barbara D’Urso parla dell’imitazione di Maria De Filippi a Che tempo che fa: “Lei mi mancava”

Intervistata da Oggi, Barbara D’Urso non lascia dubbi neppure sul rapporto con Maria De Filippi. Un po’ di tempo fa la conduttrice di C’è posta per te è stata ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa. In quel caso, la presentatrice ha parlato di alcune colleghe riferendosi a certi modi impostati. C’è chi ha interpretato queste parole come un chiaro riferimento alla D’Urso, addirittura considerandolo una sorta di imitazione della “Signora” di Pomeriggio 5. Ed ora sulla vicenda interviene anche la diretta interessata: “Sono stata onoratissima che anche una grande come lei mi abbia imitata. Mi ha imitata chiunque, ma lei mi mancava“. Queste le parole scelte dal seguitissimo volto di Domenica Live.

Grande Fratello 2018 “trash”: la D’Urso replica alle critiche

Per il resto, nell’intervista ad Oggi la D’Urso coglie l’occasione anche per rispondere alle tante accuse rivolte al ‘suo’ Grande Fratello 2018 giudicato troppo “trash“, dopo che anche il Codacons ha richiesto a Mediaset la chiusura immediata all’edizione numero 15 del reality. Ma alla conduttrice le critiche non fanno paura, tanto che ai detrattori lei replica così: “Tutti i reality, poi, da sempre sono tanto amati dal pubblico quanto denigrati dalla critica, sia in Italia sia nel mondo“.