Barbara Chiappini e il marito non dormono mai insieme

Barbara Chiappini e il marito dormono in camere separate

Procede a gonfie vele il matrimonio di Barbara Chiappini con il marito Carlo ma i due hanno smesso da tempo di dormire insieme. Ebbene sì, nonostante la presenza dei due figli – Sveva e Folco – la coppia ha scelto di riposare in camere separate. Il motivo di questa decisione? Semplice incompatibilità di abitudini. Barbara e Carlo hanno due modi diversi di prendere sonno e non riescono a conciliare le rispettive abitudini. Per questo hanno optato per due camere separate, in modo che l’uno non condizioni il sonno dell’altro. A svelare il segreto di questa relazione è stata la stessa Chiappini, attualmente impegnata in tv a Mezzogiorno in famiglia con il ruolo di madrina nella gara tra Comuni.

Barbara Chiappini e il marito: perché dormono separatamente

“Io e mio marito dormiamo separati. Abbiamo problemi di incompatibilità legata al calore e non solo. Io ho freddo e lui ha caldo, a me piace leggere, a lui dà fastidio la luce… Insomma, non riusciamo a dormire bene insieme, quindi lui dorme con mia figlia Sveva e io, invece con Folco” ha spiegato Barbara al settimanale Nuovo Tv. Questo non impedisce alla Chiappini e al marito di vivere serenamente la passione. Che, dopo tanti anni, è ancora alle stelle. “Quando i bambini dormono ci incontriamo. Ma poi ognuno va in camera sua” ha puntualizzato la showgirl di Piacenza.

Chi è il marito di Barbara Chiappini

Carlo è il marito di Barbara Chiappini: ha 38 anni (mentre la showgirl ne ha 43) ed è un imprenditore. I due si sono sposati nel 2011, alla presenza di soli 26 invitati, dopo sette anni di fidanzamento. Hanno due figli, Sveva e Folco, di 4 e 2 anni. Il nome del secondogenito ha creato qualche perplessità dopo il parto, ma la showgirl ha rivelato di averlo chiamato in questo modo perché molto originale e poco usato al giorno d’oggi.