Milly Carlucci: la reazione della conduttrice di Ballando con le Stelle dopo la morte di Fabrizio

La morte di Fabrizio Frizzi molto ha scosso l’amica e collega Milly Carlucci. Come è ormai noto, infatti, la conduttrice di Ballando con le Stelle, a causa di questo lutto, avrebbe addirittura fatto a meno di andare in onda dopo i funerali. Questo, però, non le sarebbe stato concesso dai vertici Rai che, al contrario, hanno deciso di non cambiare i palinsesti della rete. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi questa versione, inoltre, viene confermata anche da Ivan Zazzaroni, giudice di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, parla Ivan Zazzaroni: cosa è successo dietro le quinte

Al giornale, infatti, Zazzaroni racconta di quanto dura sia stata per Milly Carlucci condurre il programma il sabato successivo alla morte di Frizzi, rivelando ai lettori quello che poi sarebbe successo dietro le quinte. Il dolore con cui Milly Carlucci ha affrontato la perdita di Fabrizio Frizzi non è mai stato nascosto dalla stessa. La padrona di casa di Ballando, infatti, ai funerali di Frizzi non è riuscita a trattenere le lacrime e, commossa, ha pianto in Chiesa di fronte a tutta la platea.

Ballando con le Stelle: “Ho visto Milly piangere e soffrire dietro le quinte dopo la morte di Fabrizio”

Zazzaroni, come anticipato, nella sua intervista ha anche parlato dello stato d’animo di Milly a Ballando dopo la morte di Frizzi. “Ho visto Milly piangere e soffrire dietro le quinte” ha dichiarato il giudice di Ballando con le Stelle riferendosi alla puntata successiva al tragico evento. “Io stesso, prima della messa in onda, avevo mandato messaggi ai dirigenti Rai che curavano il programma per capire come muoverci dopo la morte di Fabrizio” aggiunge poi Zazzaroni. Milly Carlucci, però, alla fine è andata in onda lo stesso e su questo Ivan Zazzaroni ha commenta dicendo solamente: “Ho rispettato le decisioni”.