Ballando con le stelle: ecco perché Ciacci non ha lasciato il programma

Giovanni Ciacci resta a Ballando con le stelle: ecco cosa gli ha fatto cambiare idea dopo l’annuncio del ritiro

Giovanni Ciacci è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Ballando con le stesse. La sua coppia uomo – uomo, infatti, ha attirato inevitabilmente l’attenzione, accedendo polemiche su polemiche. Tutta questa pressione, inoltre, aveva spinto qualche settimana fa Ciacci ha dichiarare di essere pronto ad abbandonare il programma di Milly Carlucci. Ma cosa gli ha fatto cambiare idea alla fine? A rispondere a questa domanda è stato lui stesso in un’intervista al settimanale Oggi.

Ciacci a Ballando con le stelle: “L’affetto del pubblico mi ha spinto a tornare in pista!”

Quando a Giovanni Ciacci viene chiesto cosa, di fatto, l’abbia spinto a ritornare in pista e a non abbandonare Ballando con le stelle come aveva detto, lui risponde: “L’affetto del pubblico. Il grande amore che la gente mi ha mostrato sui social, con le mail, per strada. Non potevo deludere migliaia di persone”. In più, spiega Ciacci, “Ho ballato per il mio maestro Raimondo Todaro e per la sua bambina […] L’ho fatto per Milly Carlucci e per la mia mamma Erina. Se sono così lo devo anche a lei”.

Ballando con le stelle: Zazzaroni si difende dalla critiche ricevute dopo il giudizio espresso contro Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro

Quello ad essere stato più duro con la coppia Ciacci – Todaro (e ad essere stato preso di mira dal pubblico a casa e sui social per questo) è stato proprio Ivan Zazzaroni. Il giornalista, accusato di omofobia e di essere stato troppo cattivo con i due concorrenti, ha più volte ribadito la sua posizione. In diverse occasioni, infatti, ha sottolineato di non essere omofobo e di aver espresso un giudizio prettamente estetico. “Io omofobo? Ma sta scherzando? Mai stato e mai lo sarò” aveva infatti detto Zazzaroni.