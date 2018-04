By

Ivan Zazzaroni risponde alle critiche ricevute sui social: a Ballando falso e costruito? Ecco la sua versione

Questa edizione di Ballando con le Stelle si sta distinguendo soprattutto per le accese polemiche nate in studio e continuate poi sui social. Uno ad essere stato preso particolarmente di mira dagli utenti è stato, senza dubbio, Ivan Zazzaroni. Il giudice di Ballando, infatti, a causa delle critiche mosse a Giovanni Ciacci è stato accusato prima di omofobia e poi di essere una persona costruita. Il motivo? Il dietro front fatto dopo lo scontro con Ciacci e Todaro avrebbero convinto il pubblico. Su internet, infatti, molti sono ancora quelli che puntano il dito contro Zazzaroni e proprio a questi, con un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, il giornalista ha risposto.

Ivan Zazzaroni: mi criticano a Ballando con le Stelle? “Hanno perso un’occasione per stare zitti”

Su Ciacci e Todaro (e sulle critiche alla coppia mosse) Zazzaroni ribadisce: “L’ho spiegato più volte: è un fattore estetico. Mi rendo conto che la critica mossa si è prestata a interpretazioni fuorvianti ma ho sempre invitato i fomentatori di odio che affollano i social ad attenersi al merito del mio ragionamento”. Quando durante l’intervista gli viene ripetuta la parola “Omofobo” il giudice prontamente si difende: “Io omofobo? Ma sta scherzando? Mai stato e mai lo sarò […] alla quinta puntata Ciacci e Todaro mi hanno dato ragione”. A chi invece lo ha accusato di aver costruito tutto a tavolino Zazzaroni risponde: “Non me ne curo (delle accuse ndr). Mi lasci ringraziare tutti quelli che non hanno capito una mazza e hanno perso più di un’occasione per stare zitti”.

Giovanni Ciacci lascia Ballando con le Stelle? L’annuncio che ha sconvolto i fan

Molto meno serenamente, invece, ha preso la partecipazione a Ballando con le Stelle Giovanni Ciacci. L’esperto di stile, infatti, in questi giorni ha dichiarato di aver intenzione di voler abbandonare il programma. “C’è troppa pressione” ha affermato durante una puntata di Detto Fatto “Non me la sento di andare avanti, mi dispiace”.