Nessun eliminato nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 14 aprile 2018

La sesta puntata di Ballando si è conclusa senza un eliminato. Al televoto, che rimarrà aperto tutta la settimana, vanno Akash Kumar e Amedeo Minghi. Sabato prossimo scopriremo chi dei due ballerini dovrà lasciare per sempre la pista di Rai1. La puntata si chiude con un po’ di polemica: le critiche sono rivolte al Presidente della giuria Sandro Mayer, reo di aver attribuito il tesoretto (di ben 50 punti, equivalenti al punteggio ottenuto dal ballerino per una notte Gabriel Garko) a Nathalie Guetta. Il Direttore spiega di pescare sempre dal fondo della classifica per aiutare gli ultimi che, in questo caso, sono diventati primi! Gli altri non ci stanno. A prendere parola sono Giaro Giarratana e Eleonora Giorgi: non è giusto che venga premiata la simpatia, dovrebbe essere valorizzato il risultato.

Critiche per Sandro Mayer: il tesoretto della discordia

La Bruzzone scende in campo per difendere l’insindacabile giudizio del Presidente che appare comunque dispiaciuto per la reazione dei ballerini. Qualcuno gli fa notare che è la seconda volta che viene premiata Guetta, non proprio la migliore in pista. Si arriva a fine puntata ed il pubblico da casa premia sia Francisco Porcella che Massimiliano Morra, entrambi reduci da un incidente. Restano in fondo alla classifica Minghi e Akash che si esibiranno all’inizio della prossima puntata, durante la quale conosceremo il loro destino. Si salva anche Giovanni Ciacci, bacchettato da Selvaggia Lucarelli per la crisi, a suo parere un po’ costruita, vissuta durante la settimana. Dopo il malore, Giovanni aveva pensato di abbandonare, per poi decidere di restare. L’appuntamento è a sabato prossimo e a domani mattina per scoprire chi ha vinto la gara agli ascolti tv tra Milly Carlucci e Maria De Filippi.