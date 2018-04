Ballando con le stelle: sabato 21 aprile 2018 ospite Terence Hill

Ballando con le stelle: l’ospite di sabato 21 aprile 2018 è Terence Hill

Prossimo ospite, nella settima puntata di Ballando con le stelle 2018, sarà Terence Hill. Secondo quanto annuncia TvBlog, infatti, l’attore di Don Matteo sarà protagonista nel nuovo appuntamento col programma, in onda sabato 21 aprile su Rai1. Data per certa la sua presenza in trasmissione come “ospite d’onore“, resta da capire se il volto della seguitissima fiction RAI scenderà o no anche in pista come ballerino per una notte. Del resto, l’ospitata dell’attore da Milly Carlucci potrebbe rivelarsi molto seguita dal pubblico a casa, anche perché, già giovedì 19 aprile, la TV di Stato avrà trasmesso gli episodi finali dell’amata serie di cui è protagonista da ben undici stagioni.

Terence Hill super ospite a Ballando con le stelle 2018: la mossa di Milly Carlucci

Nuovo ballerino per una notte o no, la scelta di Terence Hill come nuovo super ospite di Ballando con le stelle 2018 mira comunque a concentrare l’attenzione dei telespettatori su Rai1. Sabato 21 aprile, infatti, Milly Carlucci condividerà la pista (perlomeno da conduttrice) con l’attore originario di Venezia. Maria De Filippi, però, non resterà certo a guardare. Così, per la terza puntata del serale di Amici 2018 dovrebbe avere come super ospiti Rita Pavone e Loredana Bertè. Tra l’altro, da un lato la Carlucci darà il verdetto del nuovo eliminato, verdetto rinviato di una settimana. Dall’altro, oltre agli ospiti la De Filippi affronterà anche il “caso” di Valentina Verdecchi. La ballerina della Squadra Bianca si è infortunata e dovrebbe scoprire sabato in diretta se potrà o no restare nel programma di Canale5.

Il prossimo ospite di Ballando con le stelle 2018 è Suor Cristina

Infine, come non notare la piega “religiosa”, diciamo così, che stanno prendendo le ospitate dei vari VIP a Ballando con le stelle 2018. Il motivo? Beh, dopo Terence Hill, che la tonaca la porta sì ma soltanto per fiction, la settimana prossima ci sarà anche Suor Cristina, che nella vita oltre ad essere una cantante è anche una suora per davvero.