Ballando con le Stelle: in Spagna la conduttrice è Rocio Munoz Morales

Rocio Munoz Moras condurrà Ballando con le stelle in Spagna: con lei Roberto Leal

Scelta la conduttrice di Ballando con le Stelle in…Spagna. Sarà Rocìo Munoz Morales a presentare la versione iberica del programma qui in Italia guidato da Milly Carlucci. Ad annunciarlo in via ufficiale è stata la stessa Rocio con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ecco cosa scrive la bella attrice sui social: “Immensamente felice di annunciare che tornerò in patria. Molto presto su TVE Roberto Leal ed io presenteremo Bailando con la stars“. Questo l’annuncio della modella alla guida di “Bailando con las estrellas” a partire da maggio 2018. Si tratta dell’adattamento spagnolo del format internazionale “Dancing with the stars”, prodotto dalla televisione pubblica spagnola (RTE) e da Gestmusic Espana (la locale “gemella” di Endemol Shine Italy). Accanto a Rocio, che già in passato ha preso parte a “Mira Quien Baila!”, ci sarà Roberto Leal, nella penisola iberica già conosciuto grazie al programma “0T 2017” (“Operazione Trionfo”).

Ballando con le stelle: il tango di Rocio Munoz Morales e Raoul Bova

La notizia di Rocio Munoz Morales conduttrice di Ballando con le Stelle in Spagna arriva a distanza di non troppo tempo dalla sua ultima partecipazione a Ballando con le stelle qui in Italia. Risale allo scorso 31 marzo 2018, infatti, l’ospitata dell’attrice da Milly Carlucci su Rai1. In quel caso, la showgirl si è presentata in studio insieme all’attuale compagno, Raoul Bova, danzando insieme a lui sulle note di un “caliente” tango. Esibizione evidentemente impreziosita dalla passione che unisce i due non soltanto in sala da ballo ma anche nella vita privata.

Rocio Munoz Morales in TV

Si conferma così il buon livello di reciprocità tra Rocio Munoz Morales e la TV, sia quella spagnola sia quella italiana. Per il piccolo schermo tricolore, infatti, l’attrice ha già co-condotto il Festival di Sanremo 2015 (insieme a Carlo Conti, Emma Marrone ed Arisa) ed è stata protagonista di fiction RAI di successo (come “Tango per la libertà” e “Un passo dal cielo”). Nata a Madrid il 10 giugno 1988, presto uscirà il suo nuovo film dal titolo “Tu mi nascondi qualcosa”, dopo che già in passato ha recitato in pellicole come “Natale da chef” ed “Immaturi – Il viaggio”.