Ballando con le Stelle, la maglia di Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso e il Grande Fratello 15

Continua la battaglia di Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso e il suo Grande Fratello. Dopo i recenti post sui social network contro Luigi Favoloso, la blogger ha attaccato la concorrenza durante la finale di Ballando con le Stelle. Nel programma di Milly Carlucci, dove è giurata da qualche anno, la Lucarelli ha sfoggiato una t-shirt nera con una scritta che non è passata inosservata. Una scritta che è una vera e propria frecciatina alla d’Urso e al reality show che sta conducendo in questi mesi tra polemiche e boom di ascolti. “Comunque con me gli sponsor restano”, ha fatto sapere Selvaggia con la sua t-shirt. Un chiaro riferimento allo spinoso tema degli sponsor che negli ultimi giorni hanno abbandonato il format di Canale 5. Una decisione presa in seguito agli atti di bullismo e violenza compiuti ai danni della spagnola Aida Nizar e che hanno creato un vero e proprio caos sul web.

Grande Fratello e gli sponsor: Barbara d’Urso si difende

In realtà sulla questione degli sponsor è intervenuta proprio oggi Barbara d’Urso a Tv Talk. In un’intervista con Massimo Bernardini, la conduttrice napoletana ha minimizzato la questione. “Non sono gli sponsor delle fasce commerciali”, ha assicurato la d’Urso che ha così cercato di sgonfiare il caso. Barbarella non ha però risparmiato qualche stoccata: “È un po’ particolare che l’abbiano fatto solo ora. In altre edizioni sono successe cose molto più pesanti. C’è chi ha fatto l’elenco delle prestazioni se…uali (nomi e cognomi). C’è chi ha parlato di omofobia. Ci sono state squalifiche per bestemmie. In un reality recente, della Cipriani hanno detto “questa donna deve essere eliminata fisicamente”. Come reagirà ora la d’Urso davanti a questa provocazione di Selvaggia?

Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso: faccia a faccia sfiorato

Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso si detestano da tempo e quest’anno hanno sfiorato l’incontro faccia a faccia. La d’Urso doveva partecipare a Ballando con le Stelle in qualità di “ballerina per una notte” ma dopo aver accettato di condurre la nuova edizione del Grande Fratello ha dovuto declinare il gentile invito di Milly Carlucci.